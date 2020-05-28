Второй срок президента США Дональда Трампа под угрозой

Аргументы Недели → В мире 13+

28 мая 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]

Близкое окружение американского президента Дональда Трампа обеспокоено снижением рейтинга своего лидера в ключевых штатах. Джон Байден – главный оппонент главы белого Дома - имеет в них определённое преимущество.



Трамп пытается применить новую стратегию действий. Для этого он обратился за поддержкой к бывшим советникам, которые и поныне оказывают поддержку Трампу. Речь идёт о Дэвиде Босси и Кори Левандовски. Последний был руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа во время предыдущей президентской кампании. Он внёс большой вклад в приближение победы в ряде штатов страны.



Хуже всего для Трампа складывается ситуация в штате Аризона. Опросы показывают, что Джо Байден имеет в этом регионе больше шансов на победу. Аналогично в Мичигане, Пенсильвании, Флориде. Политологи объясняют: Трамп не очень сильный политический игрок. На этот раз демократы планируют обеспечить более высокую явку, что может изменить ситуацию не в пользу действующего президента.



Союзники Дональда Трампа призывают быть более жёстким по отношению к своему оппоненту. Для этого имеется целый месяц и преимущество по бюджету. Ранее главным козырем действующего президента была экономика, однако из-за пандемии она вошла в кризисное состояние.



