Болгария готова принимать туристов без ограничений

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28 мая 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Болгария, pixabay.com

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что Болгария готова принимать иностранных туристов без дополнительных правил в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

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«Туристов будут пускать без тестов на COVID-19 и без карантина: при въезде иностранцев попросят заполнить декларацию о том, что они проинформированы об эпидемической обстановке в стране и принимают все условия. Все расходы на лечение в случае обнаружения у них коронавирусной инфекции будут за счет их страховки или за их личный счет», - уточнили в организации.

Кроме того, курорты Болгарии готовы снизить цены на зонты и лежаки на пляжах на 50%, а в некоторых местах сделать и вовсе бесплатными. Отмечается, что с 1 июня страна откроет границы с соседними странами, а с 15 июня – со всеми странами Евросоюза.