Аятолла Хомейни – теократический монарх Персии. Об иранском лидере революции, фанатике и «святом вожде»

Аргументы Недели → В мире 13+

28 мая 2020, 01:06 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Рахбар Ирана и высший руководитель Исламской революции давно известен общественности, как человек, ввергший развитую и более-менее адекватную страну в пучину средневековья.

Безусловно, при шахе Пехлеви Иран представлял собой скорее тираническое государство, нежели что-то демократическое, но после прихода власти Хомейни, держава превратилась в одно сплошное мракобесие. Подобного кошмара Иран не знал даже во времена Праведного Халифата. То, что было установлено хомейнистами, можно назвать только одним словом – исламофашизм.

Сам Хомейни считает себя наследником пророка Мухаммеда, хотя точные сведения об этом неизвестны. Его настоящее имя Рухоллах переводится, как «Божий дух», хотя тот Бог, о котором он размышлял, едва ли поддержал бы его деспотию. Аятолла родился в 1898 или 1902 году в семье шиитского духовника. Его точная национальность так и не разглашается. Судьба Рухоллаха была очень тяжёлой. В детстве он потерял своих родителей, мать и отца, и благодаря этой трагедии многое переосмыслил в своей жизни. Отец вероятно погиб в результате сельской драки из-за делёжки урожая. Мать же умерла от болезни. Потеряв родителей, Хомейни сумел оправиться и часто посвящал своё время изучению религиозных документов. Он учился во многих религиозных школах и к 23 годам удосужился стать преподавателем богословия.

Ещё молодым Хомейни понял, что категорически не поддерживает правящую династию Пехлеви. В мечтах своих он грезил о казалось бы идеальном исламском мире и демократии, хотя некоторые считают, что под идеями о всеобщем равенстве он скрывал непреодолимое желание «погреть руки» над государственным достоянием. Человеку просто захотелось взять под контроль целое государство, познать жажду абсолютной власти над другими. Высокомерие и эгоизм сделали его тем, кем он стал уже во второй половине ХХ столетия. Целые десятилетия Рухоллах посвящал своё время агитации против шахского режима. За это его даже лишили права преподавать. Но он, несмотря ни на что, продолжал двигаться к своей цели и распространять фанатичные учения. Нередко он действовал совершенно незаконными методами. К 1950-м годам Хомейни получил почётный титул «аятолла», высшее звание в шиитском исламе.

В 1960-х новоиспечённый аятолла и будущий деспот Ирана начал активную политическую деятельность, вызывая в регионах страны всевозможные забастовки и мятежи. Исламистски настроенные жители державы охотно поддерживали его стремления. Шах Пехлеви можно сказать «активно помогал» Хомейни в достижении абсолютной власти. Своей разрушительной политикой и ограничениями Пехлеви прокладывал дорогу для будущей Исламской революции. Ещё сказывался неадекватный уровень капитализма, который дробил общество Ирана на несколько разных каст. Высшая каста владела едва ли не целым мирам. Простой народ же представлял собой низшую касту, которая была вынуждена подчиняться самовлюблённым эгоистам на золотых тронах. И аятолла с великим удовольствием воздействовал на умы неразумных, дабы они привели его к безграничному могуществу.

В 60-х годах Хомейни подвергался всяческому преследованию со стороны шахской полиции. В 1962 году он организовал забастовку против «Белой революции», устроенной Пехлеви. Аятолла был ярым противником относительной «европеизации» общества. Он слыл убеждённым сторонником старых порядков. Свободные и стремящиеся к карьерным успехам женщины, налаживание контактов с Западом, капиталистические идеи и светское общество представляло для Хомейни настоящее зло во всём своём ужасном проявлении. Посему он и решил всеми силами бороться с подобным «развратом», не щадя ни своих, ни чужих. Его фанатизм был настолько зашкаливающим, что заражал многих иранских духовников, не хуже чумы. Антиправительственная деятельность довела Хомейни до изгнания из Ирана. Шах не решался его казнить, но всё же препятствовал распространению исламского фанатизма и старался не допустить духовников до власти. Видимо, Пехлеви был всё-таки неглупым человеком и знал, к чему может привести господство фанатичных стариков.

Живя за границей, Хомейни продолжал свою деструктивную деятельность, наравне с шахом. Так же как и шах, аятолла раскалывал общество Ирана. В итоге это привело к настоящему противостоянию двух тиранов. Один выступал за относительный капитализм в стране и дружбу с Западом, второй же предлагал ввергнуть могучую Персию в пучину средневекового кошмара. Оба этих деспота не видели вокруг никого, кроме самих себя. Оба этих человека стремились к безграничной власти. Жизни остальных для них обоих были ничем. Люди для них представляли собой лишь обыденные инструменты. Аятолла долго ждал момента, когда ему посчастливиться захватить власть. Ведь благодаря шахскому высокомерию, антиправительственные настроения в Иране росли с каждым годом. Всё больше и больше людей выражало недовольство по отношению к власти и прислушивалось к аятоллам. Решающим событием стала масштабная вечеринка монархов, устроенная Пехлеви на развалинах древнего города Персеполь. На это мероприятие ушли десятки, а то и сотни миллионов долларов. При этом почти никто из иранцев так и не был приглашён на сборище венценосных особ. Это стало поворотным моментом в истории могущественной империи.

В конце 70-х аятолла Хомейни уже в открытую призывал народ к свержению шахского режима. В Аятолла дошёл не только до призывов к войне, но ещё и до отъявленного расизма. Он был известен своей ненавистью к евреям, американцам и даже русским. Он ненавидел коммунистов, либералов, демократов и даже мусульманских соратников из группировок, несогласных с шиитской идеологией. К тому же Хомейни использовал в своих речах лживые обещания о грядущей демократии и свободе для всех граждан Персии. В 1978 году после оскорбительной статьи в адрес аятоллы начались массовые манифестации. Шах Пехлеви поступил, как и подобает истинному диктатору, - приказал открыть огонь по разъярённым толпам. Но враждебно настроенных людей уже было нельзя остановить. Вдохновленные хомейнистами иранцы принялись громить все правительственные учреждения. Произошли массовые захваты оружия по всей стране. К началу 1979 году Пехлеви отчётливо понял, что власть ему не удержать, и потому его пришлось покинуть державу. Правительство осталось за Шапуром Бахтияром, преданным шахским сторонником. Но к тому времени хомейнисты уже одерживали верх. Разъярённые и необузданные фанатики наголову разбили войска Бахтияра и захватили Тегеран. Во всех городах установилось новое правление. В тот же период вернулся в страну и аятолла Хомейни.

Придя к власти, уже престарелый аятолла установил в Иране такую страшную диктатуру, что по сравнению с ней, даже шахский режим был вполне адекватный и даже демократичный. Естественно все его обещания освобождения граждан было не более, чем средством политической манипуляции. Хомейни сразу же показал всему народу, что такое истинная «свобода». Иранские женщины тут же оказались порабощёнными и подчинёнными мужчинам. Вся европейская «еретическая» одежда была сброшена и сожжена. Экономика подверглась национализации. Была введена особая система исламского судопроизводства. За малейшие преступления любой гражданин подвергался смертной казни. Полная и безоговорочная исламизация распространился по каждым уголкам страны. Новая конституция отдала власть целиком в руки Хомейни, объявив того фактически новым шахом Ирана, только на этот раз, куда более жестоким и изощрённым, чем Пехлеви.

Создание «Корпуса Стражей Исламской Революции», бесчеловечные казни и пытки, преследования инакомыслящих и расизм привели некогда могущественную Персию в пучину средневекового ужаса. Аятолла и его сторонники заняли самые высшие посты в государстве. Власть Хомейни превратилась в безоговорочную и неоспоримую. Вероятно этого он и жаждал всю свою жизнь. Никто отныне не имел права хоть в чём-то упрекнуть аятоллу и всех его пособников. Исламский революционный суд под предводительством ещё одного маньяка по имени Садек Хальхали превратился в настоящую Иранскую инквизицию. Под гнёт тиранов попали не только бывшие сторонники шаха, но и даже те, кто поддерживал Исламскую революцию. Хоть Хомейни и умер в конце 80-х годов, его преданные люди до сих пор возглавляют Иран и насаждают тиранические устои. Любое инакомыслие и отклонение от «истинного порядка» преследуется по закону. В тюрьмах и полицейских участках устраиваются зверские избиения политических преступников, которые на деле лишь просто обычные критики правящего режима. Несмотря на рассуждения о свободах и демократии, вся полнота власти находится у аятолл и их верных прислужников, которые ничем не отличаются от олигархии во времена Пехлеви. Большая часть населения по-прежнему живёт в нищете и не знает никаких радостей.

Но ближе к 2020 году власть в Иране начала потихоньку расшатываться. Многие люди в этой стране изрядно устали от деспотии «новых шахов», разрушающих державу десятилетиями. Буквально в январе этого года на территории бывшей Персии вспыхивали мятежи антиправительственных сторонников. Власти безжалостно подавляли такие выступления. И как бы никто из официальных СМИ Ирана не рассуждал о порядках и «божественной» власти аятолл, стране в скором времени грозит мощный политический кризис. Ещё неизвестно, чем он обернётся для самих иранцев и для всей мировой политики.