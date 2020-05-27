Кузбасс: местный житель украл у соседа кроликов

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27 мая 2020, 21:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Житель Кузбасса обратился в полицию с заявлением о краже. По его словам, неизвестный похитил у него двух кроликов. Сотрудники отдела МВД России приняли заявление и приступили к проверке инцидента. В три тысячи рублей заявитель оценил свой ущерб.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила личность подозреваемого, и он был задержан.Им оказался 32-летний местный житель. Во время проверки были найдены его старые уголовные дела. В ходе допроса он признался, что просто хотел кушать. В результате он забрался в помещение к соседу и похитил двух кроликов, которых впоследствии съел. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.