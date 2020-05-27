Южная Корея: успешный опыт сдерживания эпидемии

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27 мая 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

11 265 заражённых на данный момент находятся на территории Южной Кореи. При этом вылечившихся уже 10 295 человек. С каждым днём число оправившихся от вируса увеличивается. 269 пациентов погибли от осложнений, и в основном это очень пожилые люди, инвалиды или те, у кого имеются какие-либо патологии. Большинство заражённых не испытывает особого дискомфорта, связанного с болезнью.

Лёгкая или бессимптомная форма – очень частое явление среди коронавирусных больных. В целом, Южная Корея входит в группу стран-победительниц, почти полностью одолевших зловредную заразу. Скрывать точные данные о ситуации южнокорейским властям просто незачем. Ведь любая скрытность – это признаки совсем не демократического государства.

Южная Корея отчётливо показала высокую эффективность в мониторинговых системах и выявлении вируса. У них с конца января имеется особый клинический комплект, ищущий специальный ген «Е». Ведущими компаниями по выявлению инфекции являются Kogenebiotech, Solgent и Seegene. Стоит отметить и высочайший уровень медицины в Южной Корее. В этой стране комбинируются современные методы и практики из традиционных учений. Нередко используются и медицинские трактаты древнего царства Когурё, существовавшего ещё на заре нашей эры. Южная Корея до того развилась в плане здравоохранения, что к её экспертам уже обратились медики из многих стран мира. Корейцы поделились своими знаниями и опытом сдерживания эпидемии без суровых мер карантина и без нарушения прав человека.