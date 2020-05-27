На Украине при задержании «вора в законе» у полиции пропал «общак»

Аргументы Недели → В мире 13+

27 мая 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: пресс-служба МВД Украины

скриншот видео, опубликованного пресс-службой украинской полиции

Украинская нацполиция отчиталась о спецоперации в доме киевского криминального авторитета. У него была изъята общая касса. По сведениям местных СМИ, денег в «общаке» было гораздо больше заявленных следователями.



Дома у киевского авторитета хранился «воровской общак». Здание было взято штурмом. На месте работал спецназ. Киевская полиция сообщила об изъятии 400 тысяч долларов. Но на самом деле, в общей кассе денег было больше.

«Дома было более полутора миллионов долларов, их изъяли. Но в итоге в протоколе фигурирует всего четыреста тысяч долларов», — процитировали уже украинские СМИ информацию, переданную от источников, близких к криминальным кругам: «Куда делись остальные деньги, никто не знает».

На опубликованных пресс-службой украинской полиции кадрах мелькают расписки. На бумаге можно заметить суммы, гораздо большие заявленных правоохранительными органами. Среди бумаг можно разглядеть запись: «За ранее оказанные услуги в размере (1,5) (полутора миллионов долларов) Буде произведен расчет после реали-».