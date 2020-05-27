Ирак: коронавирус закончится, беспорядки начнутся

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27 мая 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Согласно официальным данным COVID-19 начинает отступать из Ближнего Востока. В Ираке ситуация близка к кардинальному улучшению.

30 мая уже собираются снимать круглосуточный комендантский час. Правительство заявляет о том, что страна успешно справляется с инфекцией. Медики работают по-прежнему в усиленном режиме, но в скором времени их вероятно ждёт заслуженный отдых. Ведь вирус действительно отступает. Заболевших с каждым днём выявляется всё меньше и меньше.

На сегодня заражённых в Ираке 4848 человек. 34 из них всё ещё в критическом состоянии и не могут дышать самостоятельно. За весь период эпидемии погибло 169 пациентов. Количество выздоровевших значительно увеличилось. Счастливчиков, одолевших коронавирус, уже почти 3000.

Вот только в политическом плане ситуация всё ещё остаётся нестабильной. Недоверие к правительству, высказанное гражданами ещё в начале января, по-прежнему сохраняется. В любой момент могут возобновиться новые беспорядки. К тому же сильна и ненависть к американской стороне. Как и в Иране, местные жители рассуждают о коронавирусе, как о мощнейшем в истории человечества биооружии, разработанном в лабораториях США.