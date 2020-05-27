Знаменитый историк и футурист Харари рассказал о безответственных политиках и тотальном контроле

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27 мая 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Историк из Израиля, профессор Еврейского университета в Иерусалиме Юваль Харари рассказал о перспективах, ожидающих мир в связи с последствиями пандемии, оценил возможности современных технологических решений и призвал политиков отвечать за свои слова.

Профессор считает, что будущее не предопределено из-за коронавирусного кризиса, но взаимные обвинения между странами и отказ от сотрудничества могут привести мир к разобщению.

«Да, страны закрывают границы, чтобы остановить распространение болезни, но это не означает, что они не могут объединить усилия. Возможно, самое важное сейчас - это обмен достоверной информацией о болезни и способах ее распространения, совместные усилия по разработке лекарств и вакцин», - отмечает Юваль Харари.

Эксперт не согласен с мнением, что авторитарные режимы справляются с болезнью лучше, чем демократические, отмечая, что есть много демократий, которые проявили себя грамотнее, чем, например, Китай, - это Тайвань, Южная Корея, Новая Зеландия и Германия.

«Плюс авторитарных режимов в том, что они могут принимать меры намного быстрее и более массово - любое решение принимает всего один человек, которому не нужно ни с кем консультироваться и идти на компромиссы. Но этот плюс окажется серьезным недостатком, если он принял неправильное решение: будет гораздо труднее выявить и исправить ошибки», - подчеркивает профессор.

В целом историк придерживается позиции, которая говорит о том, что политические идеологии никогда не умирают раз и навсегда и возвращаются в новой форме:

«Сейчас многие считают, что либеральная демократия находится в глубоком кризисе. Но ведь в течение ХХ века эта идеология прошла минимум через три крупных кризиса. Люди считали, что ей пришел конец, когда началась Первая мировая война. Затем был кризис 1930-х годов, когда к власти пришли фашистские режимы. Наконец, в 1950–1660-е годы многие жители планеты поверили, что будущее за коммунизмом. Но каждый раз либеральная демократия находила способ изобрести себя заново, появляясь на сцене еще более сильной, чем прежде. Это может произойти и со многими другими идеями».

Юваль Харари обращает внимание на то, что технологические платформы, которые все больше внедряются в наш мир, создаются самими людьми, и только программисты могут решать, в чьих интересах и насколько эффективно они будут работать.

«В некоторых странах алгоритмы наблюдают за людьми в основном в интересах государства. В других, например в США, они чаще всего делают это в интересах корпораций. Возможен и третий тип, который сейчас не очень заметен, но в будущем превратится в крупное направление. Это алгоритмы, которые присматривают за правительством и корпорациями. Представьте, например, алгоритм, который наблюдал бы за действиями чиновников, чтобы не допустить коррупции», - отмечает профессор.

Юваль Харари считает, что обществу нужны профессиональные политики, но необходимо «установить пределы всему, что они хотят сказать или сделать».

«Нам нужны политики, которые взвешивают свои слова, а не просто ляпают первое, что им приходит в голову. Если я скажу что-то, не подумав, это, скорее всего, не будет иметь никакого влияния. Но если известный политик обронит слово, исполненное гневом и ненавистью, оно станет семенем, которое прорастет в головах у миллионов людей. Нам надо стремиться не к власти ученых, не к «философу на престоле», а к тому, чтобы у политиков были барьер между умом и ртом и уважение к правде», - заключает историк.