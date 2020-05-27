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27 мая 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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В МИД ФРГ заявили о неизменности позиции Германии по «Северному потоку-2». Это заявление представителя немецкого внешнеполитического ведомства Марии Адебар стало ответом США на заявление о разработке новых санкций в отношении газопровода, который строит Россия.

Власти Германии ранее заявляли, что поддерживают реализацию этого коммерческого проекта, и Украина останется страной-транзитером российского природного газа.

Посол США в Германии Ричард Гренелл 26 мая подтвердил намерение Белого дома ввести новые санкции против «Северного потока-2».

Адебар подчеркнула, что позиция Берлина по вопросу проекта не поменялась, раскручивать санкционную спираль в отношении «Северного потока – 2» сейчас не своевременно, так как есть другие проблемы.