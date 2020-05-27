В Туркмении за маску могут арестовать. Коронавирус запрещен. Больных прячут в палатках, где нет даже туалета

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27 мая 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

Фото: Хроника Турменистана

В Туркменистане запретили даже произносить это ужасное слово «коронавирус». И если у нас штрафуют за отсутствие маски, то там все наоборот – полицейские имеют право подойти и сорвать ее с лица прохожих. А за повторное нарушение могут завести уголовное дело.

Когда весь мир закрывал границы, а граждан просили перейти на самоизоляцию, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов (кстати, врач по образованию) на правительственном заседании обязал окуривать жилые помещения, магазины и общественные места могильником.

И, похоже, это помогло! Ведь в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания ковидом! Вот только что происходит в Туркмении на самом деле, неизвестно. Более того, все больше просачивается информация, что количество зараженных растет, должная помощь им не оказывается. Врачам, чиновникам, учителям и особенно журналистам под угрозой увольнения запрещено говорить о коронавирусе, доступ к иностранным СМИ отменили. В стране регулярно проводят массовые мероприятия. Полное отрицание реальности.

Единственное, что делается – въезжающих в Туркмению помещают на карантин. В абсолютно антисанитарные условия. Людей держат в специально сооруженных палатках с двухъярусными кроватями и без каких-либо удобств. Примерно так же содержат и тех, у кого подозревают пневмонию, на ковид вообще не проверяют. Работающие в этих условных «больницах» врачи вынуждены на свои деньги покупать маски и перчатки, а уходя домой, обязательно их снимать, чтобы не получить штраф.