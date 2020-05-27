Эмомали Рахмон, абсолютный монарх Таджикистана

Аргументы Недели → В мире 13+

27 мая 2020, 01:57 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Эмомали Рахмон, В ранние годы этот человек был известен, как обыденный советский гражданин.

Родителями его были типичные таджикские дехканы (зажиточные крестьяне), не имевшие никаких стремлений к власти. Эмомали заканчивал самую обычную среднюю школу, а затем учился в ПТУ по профессии «мастера-электрика». В те времена ещё существовало распределение, и Рахмона (который на самом деле Рахмонов) распределили на масло-завод города Курган-Тюбе. Потом Эмомали долгое время служил в Тихоокеанском флоте СССР, где дослужился до старшего матроса. Его политическая карьера началась во времена Перестройки, в самом конце 80-х годов. Тогда в 1988 году, он будучи членом КПСС, уже возглавлял совхоз имени Ленина в Дангаринском районе. В 1990-м Рахмонов был избран народным депутатом от местной Компартии. Два года спустя во время начала Гражданской войны он уже становится председателем облисполкома Кулябской области. Потом его назначают официально главой Верховного Совета Таджикистана.

С конца 80-х по начало 90-х годов власть Эмомали Рахмонова росла еда ли не с каждым месяцем. И уже к 1994 году он превратился в полновластного правителя Таджикистана. Однако здесь же встаёт вопрос об истинной должности Рахмонова. Ведь многие элементы его правления напоминают скорее абсолютную монархию, чем что-либо другое. Несмотря на службу в русской армии и бывшее членство в КПСС, Рахмон приказал снести все памятники Ленина на территории страны, будто бы пытаясь избавиться от возможного «конкурента». Помимо всего прочего были проведены реформы в плане гражданских фамилий. Русские окончания «ов» были немедленно убраны, и потому Рахмонов сразу же превратился в Рахмона. Так же как и шах Пехлеви, Эмомали испытывал невольную любовь к древней Персии, посему и сделал себя похожим на легендарных царей прошлого. Рахмона по праву считают тем, кто остановил гражданскую войну. Нынешний президент действительно это сделал и примирил враждующие стороны. Однако с окончанием войны в стране воцарилась настоящая авторитарная диктатура, исключающая всякое инакомыслие и даже малейшую критику власти.

Оппозиции в Таджикистане почти не существует. Эмомали Рахмон даже не понимает, отчего кто-то ещё настроен против его правления. Ведь он же не кто иной, как «Истинный Основатель Мира и Национального Единства», величайший из величайших лидеров нации. Нередко к нему обращаются по старому образцу. Звучат такие выражения, как «Его превосходительство» и даже «Его Величество», что делает Рахмона по сути полновластным шахом Таджикистана без всяких намёков на демократию. Его политика хоть и сделала в стране мир, но при этом принесла множество бед и страданий простому народу. Местная олигархия, состоящая из родственников и друзей Рахмона, быстро возвысилась до уровня сатрапов и марзбанов времён Сасанидской империи. Культ личности распространился не хуже маоизма в Китае. Все недовольные властью стали устраняться сторонниками Рахмона или подвергаться изгнанию из страны. Полноценная власть принадлежит лишь одному Эмомали. Почти все высшие правительственные должности занимают члены его семейства. Эта система немного напоминает Саудовскую Аравию, где многие принцы занимают самые ответственные посты в королевстве, учась вести государственные дела и познавая все тайны политики. Эмомали Рахмон несколько раз реформировал свои полномочия, и в конечном счёте сделался пожизненным руководителем Таджикистана. Так какой же тогда смысл называть его президентом республики? Да и республика ли это?

Таджикистан уже давно представляет собой деспотичное монархическое государство с настоящим шахом во главе. Если смотреть историю Персии, то так как Рахмон, поступали именно шахиншахи. Эмомали охотно заимствует многие элементы политики из древних цивилизаций. Его держава уже начинает напоминать новую Сасанидскую империю. Вот только у Сасанидов не было таких кошмарных проблем с безработицей граждан, которые не знали, на что им покупать еду. В Таджикистане настолько низкий уровень жизни, что большая часть местных бежит в другие страны, чтобы хоть как-то прокормить семью. Есть в буквальном смысле там нечего. Деньги если и платят, то такие крошечные, что полноценно жить на них и вовсе не приходится. То, что происходит в Таджикистане – это не жизнь, а суровое выживание.

Ещё стоит отметить и ужасающую армию в этой стране. Почти каждый год там гибнет множество молодых солдат, совсем ещё юных мальчиков, грезящих о воинской славе. Но воинской славы там нет и в помине. Одни лишь издевательства, мучения и садизм. Множество офицеров в Таджикистане прибегает к жуткому насилию, и за это даже не получают наказания. Молодые люди ужасно боятся идти в армию, так как знают, что обратно они скорее всего не вернутся. Более того, военкоматы даже прибегают к помощи криминала для насильственного затаскивания молодёжи в войска. Рахмон же прекрасно знает о глобальных проблемах в государстве, но продолжает сидеть на троне и наслаждаться собственным величием. Ведь в его правящей семье всё в порядке, и лишений там никто не испытывает. Сыновья занимают ответственные руководящие должности. Дочери все выданы замуж за крупных олигархов или, проще сказать , за сатрапов Таджикистана. Ситуация в стране не меняется уже долгие годы, и в ближайшее время едва ли изменится.

Увы, диктатура и тирания всё ещё остаются глобальными проблемами нынешнего мира. Пройдёт ещё немало времени, прежде чем в Таджикистане хоть что-то поменяется. И скорее всего это произойдёт уже после смены правящего режима.