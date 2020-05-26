В день отмены режима ЧС японский император провел мистический ритуал

Аргументы Недели → В мире 13+

26 мая 2020, 17:53 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Фото: соцсети

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ после серии совещаний объявил об отмене режима чрезвычайной ситуации в зоне Токио и на северном острове Хоккайдо. Таким образом, режим ЧС снят на всей территории страны.

Особые меры по случаю эпидемии будут постепенно смягчаться в самом населенном в Японии районе столицы. В Токио рестораны и кафе начнут работать до десяти вечера. Откроются социальные объекты – музеи и библиотеки. Позже начнут отменять и прочие запреты - например, со зданий крупных универмагов уже сняли глухие чехлы, закрывавшие их входы.

Тем не менее, правительство Японии сообщает об угрозе второй волны распространения COVID-19. Власти считают ее неизбежной, но надеются сбить натиск, опираясь на немалый опыт.

В настоящее время в тяжелом состоянии в блоках интенсивной терапии госпиталей Японии остаются порядка 160 пациентов. За все время пандемии в стране со 126-миллионным населением умерли чуть более 850 человек.

Сообщается, что в день отмены режима ЧС, новый император Японии Нарухито провел один из важнейших ритуалов. На заливном поле у здания биологической лаборатории - на закрытой для посторонних территории дворцового комплекса в центре Токио - император поместил в почву двадцать пучков рисовой рассады. Нарухито соберет урожай со священного поля осенью. Рис будет поднесен богам в ноябре во время мистического ритуала, призванного обеспечить безопасность Японии и благополучие ее народа.