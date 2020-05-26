Реза Пехлеви – виновник Исламской революции

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26 мая 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Шах Реза Пехлеви, фото соцсети

К рассаднику тирании и диктатуры шиитских аятолл в Иране привела вовсе не Исламская революция, а не кто иной, как сам шах Реза Пехлеви. Ведь за несколько лет до событий 1979-го венценосная особа устроила самую гигантскую из всех вечеринок в истории планеты, а заодно и самую дорогостоящую. Придя к власти, шах Пехлеви сразу же отменил многие традиционные устои. Он сделал государство исключительно светским, отодвинув всех религиозных деятелей на второй план.

Женщины забыли про хиджабы и паранжу. В стране было официально объявлено равноправие. Многие представительницы прекрасного пола попали в высшие правительственные инстанции. Полностью ушли в прошлое пережитки феодализма. Были проведены многочисленные работы в переделе экономики Ирана. Появилось множество возможностей для бизнес-развития. Пехлеви успешно привлёк и иностранные инвестиции, которые значительно улучшили положение страны.

Вот только он совершенно забыл про основное население страны. Ведь думал Пехлеви в большинстве своём только про собственное величие. Именно он и только он стал тем самым «просвещённым монархом», продвинувшим могущественный Иран в светлое будущее. Вот только будущее это было совсем не светлым. Пока шах Пехлеви демонстрировал мощь новой Персидской Империи перед мировыми лидерами, его народ нищал и голодал. С работой у граждан в стране были гигантские проблемы. Развился и неадекватный капитализм, больше похожий на тот, что преобладал в России при правительстве Дмитрия Медведева. По всему Ирану развелись коррупция и кумовство. Большая часть населения жила за чертой бедности. А Пехлеви не отказывал себе ни в чём. Его особое мероприятие, устроенное в древнем Персеполе, для правителей разных держав, обошлось Ирану в баснословные суммы. Не стоит и говорить говорить о сотнях потраченных миллионах долларов всего лишь на трёхдневное «пати». Причём на вечеринку властителей не были приглашены даже иранские министры.

Коррупция, массовый беспредел и наплевательское отношение шаха к народу, повлекло за собой трагические последствия. Аятолла Хомейни, один из фанатичных радикалов Ирана, всеми силами старался настроить народ против власти государя. Естественно, под этим подразумевалось и собственное желания аятоллы «погреть руки» над Иранским троном и оказать своё влияние на множество людей. В мечетях стали собираться многие люди, уставшие от деспотии шаха. Местные духовники охотно распространяли там учение аятоллы Хомейни. Они рассуждали о необходимости новой Исламской революции, где все стали бы свободны и равны перед шариатом. Уже к концу 70-х годов по всей стране начали вспыхивать массовые восстания. Хомейнисты устраивали бойню похуже, чем шахская полиция. Но и шахские гвардейцы тоже нередко грешили. По приказу Пехлеви они охотно стреляли по разъярённым толпам.

Закончилось в итоге всё очень печально. Никакой обещанной свободы аятоллы так и не предоставили. После свержения шаха и его бегства, Иран охватила настоящая «пандемия мракобесия». Вновь были возвращены все старые устои и порядки. Женщины превратились во второсортных существ, подчиняющихся мужчинам. Каждый несогласный с новым порядком стал врагом номер один. К духовникам перешла едва ли не абсолютная власть. Был сформирован специальный Корпус Стражей Исламской Революции из фанатично настроенных шиитов. Аятолла Хомейни стал полноправным властителем Ирана, его новым теократическим государям. Зверства, которые устраивали его пособники, намного превосходили расправы шахских гвардейцев над мятежниками. До сих пор деспотичный режим Ирана продолжает управлять великой и могучей страной, погружая его с каждым днём в пучину страданий.