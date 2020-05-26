Украина рассчитывает войти в НАТО, не разрешив конфликт в Донбассе

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26 мая 2020, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]

Депутаты Верховной Рады собираются в ближайшее время проголосовать за реализацию стратегического курса Украины по интеграции в НАТО.



Первое заседание по разработке плана действий по вхождению в Североатлантический альянс проводилось в 2017 году. Данный план реализуется любым государством, претендующим на членство в альянсе.



Курс на интеграцию в НАТО закреплён в Конституции Украины в 2019 году. Смена руководства не изменила направлений внешней политики страны. Президент Украины Владимир Зеленский также рассматривает вопрос вхождения в военный блок как одну из приоритетных задач.



Новое заседание по данному вопросу планировалось провести с 22 по 25 мая, однако из-за коронавируса данная тема отошла на второй план.



Для вступления в НАТО государство должно достичь определённых критериев в вопросах внутренней политики. В частности, страна не должна вести военного конфликта. Данное требование зафиксировано в Уставе НАТО. Однако украинская армия продолжает обстрел Донецкой и Луганской республик.



В украинском обществе до сих пор нет единого мнения относительно интеграции в Европу и Североатлантический альянс. Больше всего войти в НАТО хотят жители западных регионов «Незалежной». При этом жители южных областей не хотели бы видеть своё государство в составе международного военного блока.



