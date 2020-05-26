Иркутск: рабочие сбежали из-под карантина на заработки

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26 мая 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

фото: Pixabay

В Иркутске 90 строителей, контактировавших с заболевшими коронавирусом в общежитии, сбежали из-под карантина на заработки. Анализы больше половины из них оказались положительными на COVID-19. Теперь предстоит выяснить, сколько людей рабочие могли заразить по пути на стройку.

Вспышка коронавируса была выявлена в общежитии в рабочем поселке Маркова. Там проживал 291 человек, и у всех начали брать анализы, однако 90 человек, не дожидаясь результатов, уехали работать на стройку в микрорайоне Ново-Ленино. Уехавших обнаружили в тот же день. Выяснилось, что больше половины из них больны, - сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Теперь идут поиски людей, которые контактировали со сбежавшими из общежития. Среди них могут быть водители автобусов, таксисты, работники магазинов.