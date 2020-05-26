Украина отдаётся Америке: в Киеве надеются на объединение «Антонова» и Boeing

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26 мая 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели», Николай Хохлов ]

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что ГК «Укроборонпром» показал недостаточную эффективность в управлении государственными авиационными производствами. Выход из ситуации Украина видит в объединении с Boeing.

Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что будущее ГП «Антонов» зависит от сотрудничества с лидером американского ВПК, производящим авиационную, космическую и военную технику.

«Мы недавно передали в компанию Boeing проектные предложения по самолетам «Антонов». Американская компания может быть заинтересована если не в общем производстве, то, по крайней мере, в частичном участии или на территории США, или в инвестициях в нашу авиационную отрасль. Я думаю, что будущее концерна «Антонов» сильно зависит от сотрудничества с США и именно с компанией Boeing», - считает посол.

По мнению дипломата, в связи с тем, что в настоящее время становятся все более востребованными коммерческие большегрузные самолеты, Boeing может задуматься над тем, чтобы добавить к своей линейке производство грузовых воздушных судов. Владимир Ельченко подчеркивает, что в этом направлении «Антонов», безусловно, может многое предложить», отмечая, что на конкретные договоренности с американской корпорацией Украина еще не выходила.

Некоторые украинские эксперты отмечают, что Соединенные Штаты никогда и нигде не вкладывали средства в чужую экономику, чтобы спасти какую-либо отрасль. Они считают, что под видом инвестиций или иного вида участия в проектах США будут постепенно вводить своих людей в руководящий состав ГП «Антонов» и в итоге возьмут контроль над остатками авиационной промышленности Украины.