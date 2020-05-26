Почему Михаил Пореченков назвал Сирию граничащей с Россией страной

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26 мая 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Михаил Пореченков, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Актёр театра и кино Михаил Пореченков два года назад высказался по сирийскому кризису. Видео с актёром появилось в соцсетях, словами Пореченкова заинтересовались сейчас. Особенно заинтересовало высказывание артиста о границе.

Рассуждая о достижениях российских властей, Пореченков тогда сказал: «Существует сирийская проблема, вообще проблема международных конфликтов, которая развязана вдоль границ нашей страны. Это Сирия, это Украина. Но наша дипломатия и руководство нашей страны делают всё для того, чтобы эти страны имели право на самоопределение».

Пореченков, отвечая на вопрос радиостанции «Говорит Москва», уточнил, что это его интервью было записано около двух лет назад. «...Сирия, естественно, не граничит с Российской Федерацией... но проблемы Сирии влияют на сопредельные с Россией государства и на события, которые там происходят, на Среднюю Азию. Если политический аспект мы берём, или какой, географический? Не граничит. Политический? Влияет».