Новый путь Китая: инвестиции, амбициозные проекты и глобальный контроль

Аргументы Недели → В мире 13+

26 мая 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин окажет странам, участвующим в инициативе «Пояс и путь», содействие в предотвращении эпидемий. Провозглашенная шесть лет назад председателем КНР Си Цзиньпином инициатива стала ключевым элементом амбициозного плана, направленного на превращение Китая в новую сверхдержаву.

По сведениям сайта France 24, КНР инвестировала более 450 миллиардов долларов примерно в 140 государствах Азии, Европы, Южной Америки и Африки. В рамках инициативы «Пояс и путь» Пекин предоставляет ее участникам деньги на создание жизненно важной инфраструктуры - железных дорог, портов, заводов в обмен на то, что китайские компании получают доступ к новым зарубежным рынкам.

Западные СМИ сообщают, что в настоящее время работы на многих инфраструктурных проектах этого пути заморожены из-за пандемии COVID-19. Так, жертвами рецессии, охватившей мир, стали проекты железной дороги между Китаем и Малайзией, а также скоростной железной дороги в Таиланде, которые финансируются Пекином.

Администрация президента США Дональда Трампа и некоторые западные страны обвиняют Китай в том, что он завлекает своих партнеров в долговую кабалу. Они вынуждены отдавать в залог медные рудники, порты и другие активы. Пекин эту критику отвергает.

«Китай рассмотрит пути облегчения бремени долга, - говорит директор треста Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy в Пекине Тан Сяоян. - Может, это будет не списание долгов, а другой метод, позволяющий странам-реципиентам быстрей восстановиться».

По сведениям Los Angeles Times, африканские страны задолжали Китаю 145 миллиардов долларов, причем в этом году им необходимо оплатить 8 миллиардов. В то же время, Си Цзиньпин, обращаясь к ассамблее Всемирной организации здравоохранения, обещал выделить африканским и другим развивающимся странам 2 миллиарда долларов на борьбу с пандемией. Одновременно с этим, по некоторым статистическим данным, безработица в Поднебесной составляет 20%, то есть примерно 70 млн человек. В такие моменты от правительств ждут, что они будут заботиться в первую очередь о своих гражданах, а не об иностранцах.

Глава департамента международных отношений ВШЭ Александр Лукин отмечает: «Китаю, как и другим странам, придется сильно сокращать свои инвестиционные проекты. Но предоставить медицинскую помощь он вполне сможет. Тем более что в КНР произведено много средств для борьбы с коронавирусом».