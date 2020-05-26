Исповедь Армстронга: Как в США спортсмены употребляют допинг​

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26 мая 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

На телеканале ESPN представили первую серию документального фильма «Лэнс». Автором работы, посвященной известному американскому велогонщику Лэнсу Армстронгу, стала Марина Зенович - один из самых известных американских режиссеров, лауреат премии «Эмми».

В США с главным героем фильма сейчас обращаются довольно жестко. Армстронг стал чуть ли не главным антигероем нации. Американская почтовая служба - спонсор его команды - подала иск на сто миллионов долларов. Спонсоры требовали компенсации за то, что, сами того не зная, вкладывали средства в допинговые выступления Лэнса. Армстронгу пришлось выплатить пять миллионов, чтобы не попасть за решетку.

Свой первый чемпионат мира Лэнс выиграл в 1993 году, когда впервые попробовал допинг. По словам велогонщика, это была «какая-то бесполезная штука», и без нее можно было обойтись. В ближайшие пару лет допинг он не принимал, но потом стал проигрывать, и на помощь пришел доктор Феррари с инъекциями эритропоэтина.

«Это было словно топливо, которым тебя заправляли. В те годы у тебя не было выбора: если хочешь выигрывать, нужно было соглашаться на это. Я так и сделал», - вспоминает Армстронг.

В 1996 году у Лэнса обнаружили рак.

«Именно в 1996-м я впервые попробовал гормон роста, - признает Армстронг. - И где-то в моей голове всегда сидела мысль: а не было ли это связано с тем, что у меня обнаружили опухоль? Я думаю, что если чему-то суждено вырасти, то оно вырастет. Не знаю, мог ли гормон роста ускорить этот процесс».

О том, что произошло, Армстронг не сожалеет и сам об этом заявляет:

«Если бы не эта история, я был бы сейчас таким же героем, как Майкл Фелпс или Майкл Джордан. Но я не жалею».

Похоже, главный посыл фильма Марины Зенович заключается в том, что расплата за свои поступки рано или поздно приходит.