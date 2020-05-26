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На Украине нашли восемь американских лабораторий с опасными инфекциями

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

На Украине нашли восемь американских лабораторий с опасными инфекциями
фото: медик, pixabay.com

СМИ со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины сообщили, что на территории страны обнаружены восемь американских биолабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции. Отмечается, что их созданием в целях уменьшения биологической угрозы занималось подведомственное Минобороны США агентство.

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«Положениями контракта было предусмотрено предоставление помощи Украине в предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые находятся в НИИ эпидемиологии и гигиены (г.Львов), Украинском научно-исследовательском противочумном институте (г.Одесса) и учреждениях МОЗ, а также на других объектах, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия», - пояснили в ведомстве.

При этом американцы модернизировали лаборатории времен СССР на базе областных центров, в том числе республиканского лабораторного центра АР Крым. Проект стартовал в 2005 году после незаконного прихода к власти президента Виктора Ющенко, потом его работу приостановил Виктор Янукович, а Петр Порошенко в 2016 году возобновил.

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