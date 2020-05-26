Правительство Канады ​ не допустило американского сценария эпидемии и материально помогло всем своими гражданам​

Аргументы Недели → В мире 13+

26 мая 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Пока США ведёт отчаянную борьбу с коронавирусом, а заодно и с китайским правительством, в Канаде ситуация постепенно стабилизируется. Карантинные меры начинают смягчаться.

Вскоре произойдёт возвращение к нормальной жизни. Полная победа над инфекцией уже близка, остаётся подождать ещё немного. На сегодня количество заражённых достигает там 85 711 человек. Вылечилось уже практически 45 000 пациентов (точная цифра – 44 638, согласно официальной статистике). 6545 заболевших скончались от осложнений. В основном, это инвалиды, пожилые люди и те, у кого побочные заболевания. По недавним германским исследованиям, Ковид-19 плохо действует и на тех, у кого имеются тромбы.

Сами канадцы благодарят своё правительство за помощь, а заодно и Бога, который, по их словам, не допустил повторения американского сценария. Ведь в США одних только умерших уже больше 100 000 человек. Премьер Джастин Трюдо активно помогал населению, оказавшемуся под гнётом тяжёлого кризиса. Более 10 канадских миллиардов долларов было выделено пострадавшим. Каждый человек, который только родился на территории Канады, получил определённую сумму. Никто не остался без средств существования. Помимо выплат от государства, местные жители получили и всевозможные отсрочки по ипотекам и кредитам. Каждые две недели власти выплачивали по 900 канадских долларов тем, кто оставался дома.

А вот карантин на улице были обязаны соблюдать абсолютно все люди. Полиция немедленно арестовывала тех, кто желал нарушить изоляцию и подвергнуть тем самым опасности жизнь окружающих.