Киберпровокации США, или Как Запад ссорит Грузию и Россию

Аргументы Недели → В мире 13+

25 мая 2020, 22:30 [ «Аргументы Недели», Андрей Арешев, политолог ]

Фото: pixabay.com

28 октября 2019 г. Грузия подверглась беспрецедентной по масштабу кибератаке, в ходе которой была нарушена работа около 15 тысяч сайтов государственных и частных организаций, а также прекратили на несколько часов вещание два национальных телеканала – «Первели» и «Имеди». Характерной особенностью этой акции стало размещение на некоторых из выведенных из строя сайтах банера с портретом бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили и фразой I’ll be back («Я вернусь»).

Менее чем через полгода ответственность за этот инцидент была возложена на РФ, о чем 6 марта 2020 г. заявили представители США, Великобритании и Эстонии. Поддержку «Грузии и её народу» в укреплении киберзезопасности пообещал сам госсекретарь Майк Помпео. Несколькими днями позже, 10 марта, правительство Соединенного Королевства и МИД Грузии назвали исполнителя атаки – российскую военную разведку, более известную как ГРУ. «Мы оставляем эти комментарии на совести тех представителей, которые их сделали. Россия не собиралась и не собирается никоим образом вмешиваться во внутренние дела Грузии в том или ином виде», – так прокомментировал хор обвинений из Тбилиси и из западных столиц заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Запад пошел по уже многократно отработанному сценарию: возлагать вину за любой значимый киберинцидент где бы то ни было на «русских хакеров». Одно из наиболее резонансных обвинений – это вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, из недавнего – атака на чешские медучреждения в марте и апреле этого года, а также попытка кражи разработок английских вирусологов, занимающихся писком вакцины против коронавируса. Во всех этих случаях, как и во множестве других аналогичных, никаких объективных доказательств причастности России к ним приведено не было.

После небезызвестных пробирок, которые в Совбезе ООН демонстрировал Колин Пауэлл, разглагольствуя про оружие массового поражения, якобы имеющееся у Саддама Хусейна, предъявление своим обвинениям какой-либо доказательной базы западная дипломатия и вовсе полагает чем-то необязательным. Ведь, как известно, джентльмены должны верить друг другу на слово. Поэтому никаких технических подробностей предполагаемых кибератак, ни анализа «почерка» хакеров (то, что на языке специалистов в области кибербезопасности называется TTPs – Tactics, Techniques, and Procedures – ключевой метод расследования киберинцидентов, кстати) никогда не раскрываются. Одни только «почти несомненно» (пресловутое highly likely) и «с вероятность 95%».

При этом стоит отметить, что кибератака 28 октября 2019 г. выделяется из ряда киберинцидентов, приписываемых «русским хакерам». Ей предшествовали две провокации, направленные на ухудшение и без того непростых российско-грузинских отношений. Первая – это скандал в парламенте Грузии с участием депутата Госдумы С.А. Гаврилова. Напомним, политик, являющийся президентом Межправительственной ассамблеи православия, 20 июня 2019 г. проводил заседание организации в зале грузинского законодательного органа и занял то место в президиуме, на которое ему указала принимающая сторона. По удивительному стечению обстоятельств, это оказалось кресло спикера парламента. Данное обстоятельство, равно как и то, что парламентарий вёл заседание на русском языке, было использовано оппозиционными грузинскими депутатами в качестве повода для срыва работы ассамблеи и начала пикетирования здания. Политическая акция вскоре перешла в масштабные уличные антиправительственные протесты с антироссийскими лозунгами.

Вторая провокация произошла на фоне начавшихся беспорядков в Тбилиси и захлестнувшей грузинские СМИ русофобской риторики. В ночь на 8 июля в прямом эфире ведущего телеканала Грузии «Рустави-2» журналист Георгий Габуния разразился нецензурной бранью в адрес Президента России В.В. Путина. Уже тогда было понятно, что речь идёт об очередной провокации сил, желающих отбросить российско-грузинские отношения к уровню осени 2008 года. Многие в Грузии этого не хотели: буквально через несколько часов у здания редакции телеканала собрались жители Тбилиси в знак протеста против этого откровенно провокационного демарша, а президент страны Саломе Зурабишвили высказала слова осуждения действий журналиста.

В любом случае, прецеденты были созданы, и любая неприятность, случившаяся после этого в Грузии – вплоть до схода лавины на Военно-грузинскую дорогу – могла быть приписана «враждебным действиям России», со всеми сопутствующими заявлениями Госдепартамента, Форин-Офиса и прочих инстанций. Антироссийская пропагандистская кампания нуждается в беспрерывной подпитке всё новыми информационными поводами, а обвинение Москвы в агрессивной политике на постсоветском пространстве – это беспроигрышная тема, поскольку страхи возрождения из небытия Советского Союза активно культивируются в умах и сердцах западного истеблишмента и обывателей.

Летом прошлого года российское руководство на провокацию не поддалось, ограничившись экономическими мерами. В.В. Путин, вообще заявил, что никак не будет реагировать на выходку Габунии и ходатайствовать о возбуждении против него уголовного дела по статье об оскорблении, поскольку это сделает для скандального журналиста «много чести».

И тут, спустя три с половиной месяца, и происходит вышеупомянутая кибератака на грузинские сайты и телеканалы «Первели» и «Имеди». Кто её провёл, доподлинно неизвестно, но явно интересантом акции Россию считать никак нельзя ввиду провокаций, описанных выше – тут российскую сторону скорее попытались подставить, причём весьма неуклюже. Понимали это и в Грузии, иначе как объяснить тот факт, что Саломе Зурабишвили в январе текущего года заявила о готовности принять делегацию РФ на майской встрече глав МИД Совета Европы, проведение которой изначально была запланировано в Тбилиси.

Кроме того, через несколько дней после кибератаки, 31 октября, ответственность за нее взяла на себя ранее неизвестная хакерская группировка Black Mirror («Черное зеркало»), организовав рассылку в адрес администрации президента страны и ведущих грузинских телеканалов посланий соответствующего сообщения и пригрозив дальнейшими акциями.

Можно предположить, что в реальности за хакерами могли стоять противники «мишистов» – сторонников Саакашвили, которые представляют в Грузии всё ещё серьезную политическую силу. Могли, напротив – и сами «мишисты», не упускающие любого повода к тому, чтобы обвинить своих оппонентов в нечистой игре. В любом случае, те, кто утверждал текст монолога Габуния и устраивал антироссийские акции на улицах Тбилиси, получили то, что им было нужно – резонансное медийное происшествие. Осталось только озвучить соответствующие дипломатические заявления, выдержав, как это называется в медицине, экспозицию, т.е. выждав некоторое время, которое якобы понадобилось специалистам в области кибербезопасности для анализа инцидента. В том же, что указанные заявления были подготовлены заранее – сомнений, думается, мало.

Аналогичный сценарий был недавно отработан и в Чехии. В качестве провокации был организован демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу, под командованием которого советские войска освобождали Прагу в мае 1945 года. Расчет был на то, что Россия непременно жёстко отреагирует на подобный демарш, тем более, в канун 75-летия Победы. Москва ограничилась протестами и просьбой передать памятник российской стороне. Эффект от провокации снова был явно ниже, чем рассчитывали ее организаторы. Поэтому вновь был реализован план Б с пресловутыми «русскими хакерами»: ряд рядовых киберинцидентов, имевших место в чешских больницах и пражском Международном аэропорту им. Вацлава Гавела, были приписаны действиям российской военной разведки.

В заключение хочется отметить, что, понимая факт ведения против страны изощренной информационной войны, военно-политическое руководство РФ не поддаётся на провокации. В этой ситуации Запад сам генерирует поводы для обвинений и объявляет Москву виновной, не утруждая себя поиском и предъявлением доказательств. Технология проста: создается повод, на который российская сторона должна отреагировать; реакция есть – за ней следуют обвинения, реакции нет – выжидается время до какого-либо инцидента, который можно приписать «руке Кремля», и опять же следуют аналогичные обвинения. В информационной войне против России от неё зачастую и не требуется никаких шагов, чтобы получить в свой адрес очередные упреки в агрессивной внешней политике. Факты притягиваются, а доказательная база и вообще ее наличие никому не интересна.

Сколько будет ещё звучать эта надоедливая заезженная пластинка?