Ситуация с COVID-19 в Швеции: северные страны боятся своего соседа

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25 мая 2020, 21:30 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В Швеции на прошедшей неделе был зарегистрирован самый высокий уровень смертности от коронавируса на душу населения в Европе. Соседние страны задумались, стоит ли открывать границы с проблемным государством.

В то время как граждане остальных стран ЕС находились на самоизоляции, Стокгольм призвал население Швеции лишь соблюдать социальную дистанцию. Открытыми остались кафе и рестораны, а также детские сады и начальная школа. Вплоть до конца марта в стране проводились концерты, собиравшие до 500 человек.

Согласно данным Our World In Data, по состоянию на 21 мая в Швеции зафиксирован 3831 летальный исход, на миллион жителей приходится в среднем 6,25 смерти в день. Для сравнения - в Бельгии этот показатель равен 4,6, во Франции - 3,49, а в Италии - 3. В тоже время пресс-служба ВОЗ сообщает о том, что окончательный анализ воздействия различных методов борьбы с эпидемией провести невозможно, пока вспышка не закончится.

13 мая Еврокомиссия представила рекомендации, которые страны-участницы ЕС должны учитывать при открытии государственных границ. С 15 мая стало возможным перемещение между Эстонией, Латвией и Литвой.

По словам главы МВД Финляндии Марии Охисало, в Норвегии, Дании и Исландии ситуация с болезнями стабильна, в то время как в Швеции - тревожная, поэтому сейчас на рассмотрении нет общих правил путешествий для скандинавских и северных государств. Специалист по инфекционным заболеваниям в Норвежском институте общественного здравоохранения Фроде Форланд заявил Financial Times, что оставить границу на замке было бы логично, ведь ситуации в Норвегии и Швеции совершенно разные. В самой Швеции, где не оставляют надежды на коллективный иммунитет, в настоящее время разговоры об открытии границ не ведутся.