Министр иностранных дел Португалии заявил о готовности страны к приему туристов

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25 мая 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва заявил о готовности страны к приему туристов. По словам Силвы, прибывающих в страну иностранцев не будут отправлять на карантин, вместо него им нужно будет пройти «минимальный санитарный контроль».

Министр также отметил, что в стране уже установлены правила при посещении общественных мест, которые обеспечат безопасность. С 18 мая Португалия перешла ко второму этапу смягчения карантина. В стране открылись с некоторыми ограничениями школы и детские сады, также с ограничениями заработали места общественного питания, музеи. Пляжи планируется открыть 6 июня.