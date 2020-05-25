В Турции арестовали мужчину за вывешенное сушиться полотенце

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25 мая 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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В Турции задержали гражданина Ирана, который повесил сушиться на балкон полотенце с британским флагом во время национального праздника.

Полотенце, которое было украшено британским флагом, очень рассердило соседей иранца. Происшествие случилось в турецкой провинции Кайсери. Выяснилось, что в этот день в Турции отмечали День Ататюрка, он же День молодёжи и спорта. Национальный праздник установлен в честь начала войны за независимость Турции 19 мая 1919 года против оккупационных сил, в том числе из Великобритании. Местные посчитали вывешенный флаг «провокационным актом» и вызвали полицию.

Иранец же утверждает, что в его действиях не было никакого злого умысла, и он просто сушил мокрое полотенце: «Я повесил полотенце сушиться на своем балконе. Я определенно не хотел провоцировать кого-либо», – заявил он полиции.



К слову, уголовный кодекс Турции предусматривает уголовную ответственность за оскорбление Турции, правительственных учреждений Турции и видных деятелей, как Ататюрк. Он является основателем и первым лидером Республиканской народной партии Турции. Какова дальнейшая судьба иранца пока неизвестно.