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Маразмы недели: бесплатная раздача масок - «бесчеловечный пиар», определённо неопределённый Минтруд и «зашквар» Дмитрия Гордона

, 12:51 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Маразмы недели: бесплатная раздача масок - «бесчеловечный пиар», определённо неопределённый Минтруд и «зашквар» Дмитрия Гордона
фото: соцсети

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный на основании действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

Во время затянувшегося «корона-гейта» с обязательным масочным режимом глава комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам депутат от «Единой России» Андрей Макаров назвал поправки от КПРФ о раздаче россиянам масок и перчаток за счёт средств бюджета «бесчеловечным пиаром на коронавирусе». Отметим, что на данный период времени дефицита упомянутых СИЗ как такового в России не наблюдается, но вот стоимость необходимого «карантинного атрибута» в сравнении с до эпидемическим периодом возросла в космических масштабах. Таким образом, совершенно логично, что большинство населения не в состоянии нести довольно ощутимые для семейного бюджета затраты на приобретение масок и перчаток.

Объясняя своё высказывание, депутат-«единоросс» подчеркнул, что «государство решило вопрос по раздаче масок с помощью предоставления льгот тем, кто может адресно эти маски раздать, а некоторые регионы выделяют деньги нуждающимся гражданам для покупки масок».

Андрей Макаров

Признаться, мы не в курсе, в каких конкретно местах происходит озвученное Андреем Макаровым: поисковые системы упорно молчат. Тем не менее, они оперативно выдают информацию о самом Макарове, который, как выяснилось, в 1993 году участвовал в создании Конституции РФ от партии «Демократический выбор России». При этом с 1990 года он являлся  юридическим директором фонда «Культурная инициатива», который возглавил в 1992 году. Этот фонд (что, на наш взгляд, немаловажно) был создан небезызвестным Джорджем Соросом.

А вот для министра труда и социальной защиты России Антона Котякова стало своего рода открытием то, что, оказывается, единоразовая президентская выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка возрастом от трёх до 16 лет будет очень востребована у жителей России. «Честно скажу, мы с коллегами не ожидали такой востребованности этой меры», - заявил глава Минтруда в эфире Первого канала.

«Если граждане захотели получить свои ресурсы сейчас, значит, есть определённый момент неопределённости. Этот элемент неопределённости может быть обусловлен как инфляционными ожиданиями, так и возможностью невыплат», - определённо неопределённо объяснил российский министр.

При этом Антон Котяков подчеркнул, что Правительство не планировало раздать все средства Фонда национального благосостояния населению, мол, «рассматривался вариант с привлечением части ресурсов на решение текущих задач», а именно на то, «чтобы стимулировать производство, стимулировать спрос и создать условия для сохранения трудовых коллективов».

Антон Котяков

Признаться, мы с коллегами не ожидали такого непрофессионализма в исполнении Минтруда и его главы, поэтому можем лишь представить, какой шок произвело президентское распоряжение на чиновников. Которые всё  «пандемийное» время, оказывается, «стимулировали» производство и трудовые коллективы, в процессе чего их внезапно настиг «элемент неопределённости».

«Министр труда Антон Котяков, одутловатая морда которого не влезает ни в один экран, заявил, что в Правительстве, мол, «не ожидали, что разовая выплата в 10 тысяч рублей окажется столь востребована у населения». Вообще-то, в нормальных странах после таких заявлений автоматом следует пинок в рыхлый зад и отставка с волчьим билетом, как для чумного. Но это в нормальных странах», - отмечает московский политический и общественный деятель Дарья Митина.

Судя по всему, вопросы каких-либо отставок в период «коронавирусного застоя» подниматься не будут. Ведь, как известно, коней на переправе не меняют, к тому же, возможно, по завершению режима самоизоляции и прочих ограничительных мер последует аудит на предмет нецелевых растрат бюджетных средств. И выяснится (мы почему-то не сомневаемся) немало увлекательнейших эпизодов финансовых махинаций. Поэтому, стоит сохранять спокойствие и возрадоваться тому, что Россия - это не Украина.

Казалось бы: дно в стране победившего маразма давно пробито, и снизу уже не стучат. Но это не так. В постмайданной истории этого территориального недоразумения обнаружился бесконечный и непробиваемый пласт, регулярно выдающий украинским патриотам все карты в руки. Поэтому удивлять мировое сообщество они могут ежедневно.

Безусловным хитом прошедшей недели стало интервью экс-командира ополчения Донбасса Игоря Стрелкова украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Выбор Гордона поверг в ярость патриотически настроенную часть населения незалежной, после чего её представители, вооружённые яйцами, файерами, камнями и «коктейлями Молотова», атаковали офис интервьюера  с криками «Гордон - г*ндон, вали в Лугандон!». Помимо этого на решившего хайпануть журналиста обрушились тонны виртуальных угроз и проклятий. Вследствие возникшего «форс-мажора» внутренний голос подсказал Гордону объясниться перед соплеменниками на предмет того, что интервью со Стрелковым (как, собственно, и предыдущее интервью с Натальей Поклонской) было записано по протекции СБУ, а флешка с «ценнейшей»  информацией уже поковыляла в Гаагу.

Офис Дмитрия Гордона в осаде радикалов

Журналист прислушался к тараканам в голове, которые в тот момент аплодировали стоя, но, увы, соотечественники не оценили его словоблудия с элементами раскаяния. Ведь даже тем, у кого черепные коробки напрочь срослись с майданными кастрюлями, было очевидно, что в трёхчасовой беседе Игорь Стрелков не рассказал ничего нового и сенсационного, а всего лишь озвучил информацию, давно не являющуюся секретной. А, соответственно, интересной для Гааги. Поставили подножку Гордону и в СБУ, где заявили, что украинские спецслужбы к организации упомянутых интервью не имеют никакого отношения.  

Мы не будем анализировать содержание рассказанного Стрелковым, отметим лишь, что в России и на Донбассе к самому факту этого интервью отнеслись сдержанно и спокойно. В целом оно даже прошло мимо ушей обывателей, поэтому никакого резонанса не вызвало.

Дмитрий Гордон и Игорь Стрелков

Но Россия, повторимся, не Украина, где «активисты» не пойми чего долго и рьяно «шкварились» в жерле этой медиаволны, заочно похоронив и Дмитрия Гордона, и Игоря Стрелкова. К примеру, выживший из ума лидер группировки националистически настроенных гопников Дмитрий Корчинский заявил, что Поклонская и Стрелков являются «мелкими бесами», а целью Гордона было «очеловечить оккупантов, убедить нас, что оккупантов и их пособников надо воспринимать как людей, а не как мишени. Поэтому больше не надо воспринимать го*дона как человека, только как мишень».

Дмитрий Корчинский

К слову, «мелкие бесы» попутали пана Корчинского по причине того, что Стрелков публично заявил, мол, «не секрет, что некоторые ультраправые, например, Корчинский имели связь непосредственно с Администрацией Президента России». Поскольку вечному аутсайдеру крыть было нечем (Корчинский действительно был завсегдатаем российской столицы, чему есть немало подтверждений), он по привычке озвучил призыв к убийству своего соотечественника-журналиста.  

Что же касается Игоря Стрелкова, то его, по словам экс-народного депутата Украины Игоря Мосийчука, скоро должны ликвидировать спецслужбы  России.

Игорь Мосийчук

«Гиркина-Стрелкова после признаний в ходе интервью Дмитрию Гордону очень скоро ликвидируют российские спецслужбы. Дело в том, что признания Гиркина-Стрелкова в убийствах и агрессии являются достаточными доказательствами для выдачи международного ордера на его арест в рамках судебных процессов, которые сейчас идут в Международном уголовном суде Гааги. Конечно, РФ никогда не выдаст Гиркина живым, поэтому ожидаем новостей о досадном самоубийстве или несчастном случае», - заявил Мосийчук.

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