Китайцы могут оказаться на Луне быстрее американцев

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24 мая 2020, 20:05 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

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С 2004 года в КНР действует масштабная и многоэтапная программа исследований Луны, реализуемая Китайским национальным космическим управлением (CNSA). Темпы развития пилотируемой космонавтики, которые показывает Поднебесная, позволяют экспертам предположить, что в «лунной гонке» Китай может опередить США.

В начале XXI века Китай стал третьей страной в мире, запустившей человека в космос. Сделано это было при помощи космического корабля «Шэньчжоу», во многом похожего на российский «Союз». Спустя несколько лет появилась информация о начале работ над сверхтяжелой ракетой-носителем CZ-7 и впервые была озвучена дата возможной высадки на Луну - 2028 год.

Ничего особо нового с точки зрения опыта мировой космонавтики в рамках реализации лунной программы CNSA в реальность пока не воплотило. Первым этапом были полеты по окололунной орбите. Вторым, проводимым с 2013 по 2018 год, стала отработка мягкой посадки на поверхность естественного спутника земли. В настоящее время Китай работает над третьей фазой - автоматической доставкой грунта с Луны на Землю.

Американцы планировали осуществить повторную посадку на Луну в рамках программы «Созвездие» (Constellation, 2004-2010), которая была отменена президентом США Бараком Обамой. В 2005 году Соединенные Штаты начали разработку пилотируемого космического корабля «Орион», главной задачей которого была доставка астронавтов на лунную поверхность. В то же время началось проектирование сверхтяжелой ракеты «Арес-5», создаваемой специально для новой миссии. Впоследствии, после закрытия «Созвездия», этот проект трансформировался в перспективную программу Space Launch System (SLS).

Согласно оценкам Майкла Пенса, озвученным в 2019 году, посадку на Луну США может совершить уже в 2024 году. В ситуации глобальной нехватки времени современный вариант лунной миссии выглядит как полет астронавтов на космическом корабле «Орион», с прикрепленным к нему посадочным модулем, точно так же как и в случае с «Аполлоном».

Необходимый минимум для осуществления лунной миссии – ракета-носитель, космический корабль и модуль, предназначенный для мягкой посадки на поверхность Луны.

У американцев сроки производства ракеты SLS постоянно сдвигаются. Корпорация Boeing планировала осуществить первый пробный пуск еще в 2017-м, но пока SLS еще не готова. Судя по всему, тестовый запуск вряд ли состоится ранее 2021 года, и от того, насколько успешно он пройдет, станут понятны и дальнейшие перспективы американской миссии. С учетом неготовности SLS китайцы вполне могут совершить пилотируемый полет первыми. Для этого может быть использована тяжелая ракета CZ-5B, которую Китай уже успешно испытал в начале мая 2020 года.

С космическими кораблями наблюдается практически паритет. «Орион» прошел необходимые испытания и уже готов к тестовому полету с астронавтами. На разработку и тестирование корабля у американцев ушло более 15 лет. Китай справился с этой же задачей в несколько раз быстрее. Первая информация о создании пилотируемого корабля нового поколения появилась в 2014–2015 годах, и уже в мае 2020 года Китай провел успешное тестирование. Посадочные модули обеими странами еще только разрабатываются.

В целом, по мнению экспертов, китайская космическая отрасль кажется весьма перспективной и готовой для решения самых разных задач, в том числе и для высадки на Луну. Сроки повторного появления на Луне американских астронавтов напрямую зависят от решения США проблем в ходе реализации космической программы.