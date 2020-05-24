«Падение короны Смерти». Covid-19 сбавляет темп на территории Турции

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24 мая 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Ситуация с коронавирусом в Турции улучшается. Уже давно открылись торговые центры, различные магазины, кафе и рестораны.

Страна потихоньку начинает возвращаться в прежнее русло. Власти готовятся и к возобновлению туристического сезона. В отелях по особому приказу будут созданы специальные изоляторы для тех, у кого обнаружат высокую температуру и общее недомогание.

Как говорят многие мусульмане, «На Аллаха надейся, а верблюда привязывай». Вот этим принципом и будет руководствовать весь туристический бизнес Турции. Сохранится и определённая дистанция между людьми. К тому же проверки на коронавирус будут продолжаться ещё некоторое время. На время праздников введён четырёхдневный комендантский час. Улицы будут некоторое время контролироваться правоохранителями.

Из-за коронавирусной пандемии в Турции возникло множество различных теорий и споров по поводу происхождения недуга. Большая часть людей винит во всём неизвестные террористические организации (или глобалистические), рассчитывающие переделать экономику планеты. Об этом в своё время заявлял виднейший политик Турции Хасан Дженгиз. В подобных суждениях его охотно поддерживают верные сторонники и многие жители страны.

На сегодня в Турции 155 686 заражённых коронавирусом. 4308 человек погибли от осложнений. В основном, это пожилые люди, инвалиды и те, у кого слабый иммунитет. 117 602 человека успешно вылечились от болезней и чувствуют себя вполне отлично.