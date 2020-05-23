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Украинские власти следят за действиями России в Крыму из космоса с помощью Запада

, 22:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Украинские власти следят за действиями России в Крыму из космоса с помощью Запада
pexels.com

Украинские власти используют западные космические аппараты для слежки за действиями России в Крыму. Такое заявление сделали представители консалтинговой компании Defense Express.

По данным экспертов компании, Украина заключила соглашение по обмену спутниковыми данными с 19 государствами. С помощью полученных данных можно определить "состав и место дислокации противника", обнаружить инженерные заграждения, выявить новые образцы военной техники и многое другое.

В консалтинговой компании особо отметили американские спутники WorldView-1 и WorldView-2 от DigitalGlobe и французские Pleiades.

Осенью директор этой компании Defense Express Сергей Згурец заявлял изданию "Апостроф", что новые украинские оружейные разработки способны дать "мощный ответ войскам Путина. В Центре анализа международной торговли оружием усомнились в реальности таких вооружений.

ИЧ
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