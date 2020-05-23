Власти Испании заявили, что начнут принимать иностранных туристов с июля

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23 мая 2020, 19:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Улица Мадрида. Фото: Pixabay

Премьер Испании Педро Санчес заявил, что Испания откроется для иностранного туризма в июле на условиях безопасности. По его словам, иностранные туристы «уже могут планировать свои каникулы в нашей стране».

Он также отметил, что власти страны будут гарантировать, чтобы не только приехавшие туристы не подвергались никакому риску, но и они «не привозили риск в нашу страну».

Премьер призвал туроператоров и другие компании, работающие в секторе, начать вести летнюю кампанию.

Ранее Мадриду и Барселоне позволили смягчить ограничительные меры.