Радары засекли, как два самолета устроили «дуэль» над Средиземным морем?

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23 мая 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Скриншот с радара в момент сближения самолетов

Необычный инцидент засекли радары в небе над Средиземным морем. В воздухе пересеклись маршруты двух самолетов. Судя по дальнейшему поведению обоих бортов, пилоты устроили что-то типа воздушной дуэли.

Инцидент произошел в субботу 23 мая около 18:00. События разворачивались неподалеку от острова Крит. Один борт летел из Стамбула. Он был зарегистрирован под номером 5A-POL. Согласно публичным данным, это Ил-76ТД.

Вторым участником инцидента стал Lockheed C130J Hercules. Это американский военно-транспортный самолет. На радар-ресурсах его обозначили C30J. Откуда он вылетел доподлинно неизвестно. Пилот включил маяк незадолго до инцидента. Поэтому маршрут начинался с середины Средиземного моря.

В какой-то момент маршурты самолетов пересеклись. Пилоту Ил-76 пришлось совершить резкий маневр. После этого он развернулся и, судя по дальнейшему маршруту, пошел наперерез американскому транспортнику. И тот, примерно через пять минут, совершил разворот.

После недолгой погони «американец» снова развернулся и продолжил лететь по своему маршруту.

Самолеты снова сблизились, но в этот раз разошлись. Еще минут через десять пилот C30J выключил радиомаяк и пропал с радаров. Ил-76 ТД направился к Криту. На подлете к острову этот самолет исчез с радаров.

Если верить данным ресурса www.radarbox.com в момент инцидента в районе острова Крит находился из всех Lockheed C-130 Hercules, зарегистрированный под номером MM62183.

Борт с номером 5A-POL известен, как единственный официально продленный в Ливии для эксплуатации Ил-76ТД. Он принадлежит ливийской полиции. Этот самолет регулярно совершает рейсы в Стамбул.