Папуасов вирус не берет ? Или они считать не умеют​

Аргументы Недели → В мире 13+

23 мая 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Папуа Новая Гвинея – типичная британская «колония», в которой жизненный уровень далеко не низкий.

Но всё же здесь имеются и свои трудности. На острове полным-полно различных племён, которые ещё застряли в прошлых веках. Некоторые даже не обладают точными познаниями в современных технологиях. Шаманизм в этих местах – дело обыденное. Но по загадочным причинам вирус в этих землях так и не задержался. Хотя в той же Британии Covid-19 собрал свою кровавую жатву.

Официальная статистика заявляет, что заражённых коронавирусом в Новой Гвинее – всего 8 человек. При этом 8 заболевших уже вылечились. Ни один из пациентов не скончался, что весьма радует местное население и врачей. К тому же нет и больных в тяжёлом состоянии. В основном заболевания прошли в лёгкой или бессимптомной форме. Представители папуасского населения уповают на чудеса собственных колдунов. По их мнению, древние божества отлично защищают остров от «уханьской химеры».

Как и в Великобритании, здесь нередко можно услышать негативное мнение по поводу китайцев и их коммунистического режима. Соответственно, и вирус часто приписывают к китайским военным разработкам.