Боевики ПНС ответили на пресс-конференцию Мисмари новым вбросом о «российском вмешательстве»

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23 мая 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: globallookpress.com

Боевики ПНС опубликовали видеозапись и фотографии, на которых изображен якобы убитый у южной окраины Триполи гражданин РФ. При детальном рассмотрении «доказательств» становится ясно, что это заранее спланированный вброс с целью обнаружить «русский след».

Стоит отметить, что снимки и ролик появились через сутки после того, как генерал-майор ЛНА Ахмад Мисмари заявил об усилившейся агрессии Турции на территории Ливии. Спикер Ливийской национальной армии обратил внимание на то, что Анкара продолжает нарушать резолюцию Совбеза ООН. В частности, речь идет о переброске турецкими властями сирийских наемников для ПНС.

Общее число джихадистов из Идлиба и турецких инструкторов на территории Ливии достигло 17 тыс. человек. Вброс является очевидной попыткой режима Файеза Сарраджа отвлечь внимание от турецкого вмешательства в дела североафриканского государства.

Важной деталью фейка является то, что террористы, захватившие Триполи, не приводят никаких доказательств, указывающих на национальность убитого. Вброс опирается лишь на цвет кожи. Но это ни о чем не говорит, поскольку это мог быть, например, граждан США, Великобритании или Украины.

Отдельного внимания заслуживают показанные на видео одежда и обувь убитого. Если присмотреться к деталям, то можно увидеть утепленные зимние ботинки, не подходящие к текущим погодным условиям в Триполи, где температура днем поднимается до 15-20 градусов тепла. Кроме того, черные ботинки быстро пачкаются в ливийских пустынях, поэтому боевики обычно обуты в кеды или светлую обувь.

На ролике заметно, что ботинки надели уже на убитого человека, так как штаны обычно заправляются в обувь. Военная форма также не соответствует размеру. На фотографиях заметно, что штаны и куртка висят на убитом. Кроме того, солдаты носят с формой «военную» футболку, а не гражданскую, как представлено во вбросе ПНС. На снимках также заметно, что тело было перенесено за грудки на то место, где отсняли фейк.

Несмотря на плохое качество ролика, на горле убитого можно разглядеть сильные повреждения, а над бровью - рану, напоминающую след от сигареты. Это подтверждает тот факт, что боевики ПНС сначала пытали человека, затем переодели и перенесли его тело в другое место.

Если обратить внимание на каску, то она выглядит абсолютно новой, без каких-либо следов эксплуатации. Кроме того, ливийские военные со времен режима Муаммара Каддафи не используют глянцевые каски. Вероятно, каска была перекрашена для съемок видео. Несмотря на то, что форма новая и не испачкана, такой камуфляж носили военные Ливии до 2011 года.

Стоит также обратить внимание и на то, что на нескольких роликах фигурируют разные каски. Кроме того, на первом видео на убитом, лежащем в луже крови, нет никакого снаряжения, в то время как на втором тело уже в разгрузке и находится в светлом помещении.

Среди вещей убитого показывают жгут Эсмарха и ИПП-1, которые любой желающий без труда может приобрести на сайте интернет-аукциона Ebay. Примечательно, что осмотром вещей убитого занимаются террористы группировки RADA, связанные с запрещенной в РФ «Аль-Каидой». Эти бандиты известны похищениями людей, удержанием пленников в частной тюрьме «Митига», а также пытками в отношении заключенных.