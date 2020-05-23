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Старый аллигатор скончался в Московском зоопарке

, 14:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

Старый аллигатор скончался в Московском зоопарке
фото: Pixabay

Аллигатор Сатурн скончался в Московском зоопарке от старости, рептилии было около 84 лет, сообщается на странице зоопарка в  социальной сети. По легенде, животное принадлежало Гитлеру, столичному зоопарку Сатурна передали британские солдаты.

«Вчера утром наш миссисипский аллигатор Сатурн умер от старости. Ему было около 84 лет – крайне почтенный возраст. В дикой природе продолжительность жизни представителей этого вида – 30-50 лет. Сатурн прожил долгую и полную событий жизнь. Родился в США примерно в 1936 году. Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки 23 ноября 1943 года. Как аллигатор провел дальнейшие 3 года – загадка. Известно лишь, что британские солдаты нашли его в 1946 году и передали СССР.В июле 1946 года Сатурн прибыл в Москву.»,- говорится в сообщении. 

Московский зоопарк содержал аллигатора 74 года. 

СЕ

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