Старый аллигатор скончался в Московском зоопарке

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23 мая 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

фото: Pixabay

Аллигатор Сатурн скончался в Московском зоопарке от старости, рептилии было около 84 лет, сообщается на странице зоопарка в социальной сети. По легенде, животное принадлежало Гитлеру, столичному зоопарку Сатурна передали британские солдаты.

«Вчера утром наш миссисипский аллигатор Сатурн умер от старости. Ему было около 84 лет – крайне почтенный возраст. В дикой природе продолжительность жизни представителей этого вида – 30-50 лет. Сатурн прожил долгую и полную событий жизнь. Родился в США примерно в 1936 году. Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки 23 ноября 1943 года. Как аллигатор провел дальнейшие 3 года – загадка. Известно лишь, что британские солдаты нашли его в 1946 году и передали СССР.В июле 1946 года Сатурн прибыл в Москву.»,- говорится в сообщении.





Московский зоопарк содержал аллигатора 74 года.