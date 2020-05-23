В Люберцах был задержан крупный фальшивомонетчик

Фальшивомонетчик из Ставрополья расплатился поддельными банкнотами за дорогостоящий телефон в подмосковных Люберцах, сообщает пресс-служба областного главка МВД. На афериста пожаловался местный житель.
Неизвестный купил у него по объявлению мобильный телефон за 100 тысяч рублей и расплатился пятитысячными купюрами, которые вызвали подозрение в подлинности. Полицейские задержали покупателя. Им оказался 39-летний житель Ставропольского края.
Фальшивомонетчика отправили под стражу.Возбуждено уголовное дело.