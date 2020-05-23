В Люберцах был задержан крупный фальшивомонетчик

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23 мая 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: Pixabay

Фальшивомонетчик из Ставрополья расплатился поддельными банкнотами за дорогостоящий телефон в подмосковных Люберцах, сообщает пресс-служба областного главка МВД. На афериста пожаловался местный житель.

Неизвестный купил у него по объявлению мобильный телефон за 100 тысяч рублей и расплатился пятитысячными купюрами, которые вызвали подозрение в подлинности. Полицейские задержали покупателя. Им оказался 39-летний житель Ставропольского края.

«По результатам исследований установлено, что 20 купюр достоинством пять тысяч рублей изготовлены не на предприятии Гознака, а выполнены электрографическим и струйным способами печати», - пояснили в ведомстве.

Фальшивомонетчика отправили под стражу.Возбуждено уголовное дело.