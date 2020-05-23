«Маскатский синдром по вине США». Коронавирус достиг и султаната Оман

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23 мая 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Covid-19 по-прежнему не утихает и шествует по планете. Вирус проник уже в каждую страну мира.

Султанат Оман – далеко не исключение. Эта ближневосточная страна не слишком афиширует свои данные о заражённых, так как СМИ в основном контролируются напрямую правительством. Но по официальным сведениям, сейчас там уже почти 7000 заболевших. Точное число – 6794. 1821 человек уже оправился от коронавирусной инфекции. К сожалению, имеются и погибшие. 34 пациента так и не сумели справиться с болезнью. В основном, это пожилые люди и инвалиды. 31 человек всё ещё находится в тяжёлом состоянии. Почти все они не могут дышать самостоятельно.

Карантинные меры, введённые в стране, крайне строгие по отношению ко всем. За его нарушение можно даже получить тюремный срок. По словам министерства здравоохранения Омана, ситуация ещё вполне стабильная. Ведь некоторые люди пытались приписывать коронавирус к обыденной простуде. Местные власти сразу же объяснили им о реальной опасности со стороны «ковида». Самым масштабным очагом заражения является провинция Мускат. Только в двух её вилайатах зафиксировано более 1000 случаев. Что до мнения о самом вирусе, то в высших эшелонах власти рассуждают о странностях в связи с происхождением коронавируса. Нередко звучат и одобрительные отклики по отношению к иранской теории о якобы американском супероружии.