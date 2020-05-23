Идеал по борьбе. Коронавирусная ситуация в Исландии

Аргументы Недели → В мире 13+

23 мая 2020, 11:32 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Пока весь мир ожесточённо воюет с вирусом, а США продолжают настаивать на его происхождении из лаборатории Китая, Исландия уже начинает забывать про само слово «Covid-19».

Эта болезнь там была полностью побеждена. На сегодня в этой стране 1803 заражённых. 1791 человек уже успешно вылечился от инфекции. 10 пациентов умерли от осложнений, в основном очень пожилые люди и инвалиды. У большинства заражённых болезнь протекает исключительно в лёгкой форме, как обычная простуда. Исландия по праву считается идеалом по борьбе с коронавирусом. Ведь их победа неоспорима.

Проверки на «китайскую искусственную болезнь» начались там ещё в конце января, когда в мире и не предполагали, что ситуация дойдёт до миллионов заболевших. После проверок правительство запустило массовое тестирование населения. Ничто не уходило из-под контроля властей. Параллельно начали экономически помогать всем гражданам. Помощь была для тех, кто продолжал платить своим сотрудникам. Если же человек не мог самостоятельно заплатить, за него это делали власти. Никто не страдал от голода и нехватки средств.

Никакого жёсткого карантина, впрочем, не было введено. Кафе, рестораны и многие другие учреждения продолжали работать во время пандемии при соблюдении необходимых санитарных норм. Естественно можно было гулять по паркам и заниматься спортом. Никого насильно в домах не запирали и не штрафовали на баснословные деньги. Ещё в начале апреля пик эпидемии был успешно пройден, и распространение болезни сошло на нет. Сейчас в Исландии – мирная и спокойная жизнь, такая, каковой она и являлась прежде.