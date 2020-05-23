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Порошенко вызвал следователь из-за кражи картин

, 00:56 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: Госбюро расследований Украины

Порошенко вызвал следователь из-за кражи картин
Петр Порошенко на фото его пресс-службы

Бывшему президенту Украины пришл повестка из госбюро расследований. Об этом сообщило пресс-служба ведомства.

Следователи расследуют дело по факту незаконного вывоза под полусотню картин известных художников.

«Вас вызвали в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 11 час. 00 мин. 26 мая 2020 в уголовном производстве № 42020000000000307», — говорится в повестке, адресованной Петру Порошенко: «в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников».

Это далеко не первый вызов бывшего президента Украины к следователю. ГБР уже приглашало политика на допрос по делу о махинациях с одним из предприятий.

В деле о картинах Порошенко фигурирует, как свидетель. Возможно, этот статус у него временный.

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