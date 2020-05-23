Си Цзиньпин: абсолютный монарх или народный генсек? О нынешнем китайском руководителе

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23 мая 2020, 01:43 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Товарищ Си Цзиньпин уже почти 8 лет занимает должность Председателя Китайской Народной республики. Встав во главе одной из преуспевающих сверхдержав планеты, он проявил себя, как весьма незаурядный политик, о котором заговорили по всему миру. Большая часть китайского населения (по официальным данным) считает его едва ли не новым божеством.

Си Цзиньпина ставят наравне с выдающимися коммунистическими лидерами, вроде Сунь Ятсена, Мао Цзэдуна и Дэна Сяопина. Его слова цитируют многие китайские политики. С самого прихода к власти он ввёл новые меры по поддержанию жёсткой дисциплины в Коммунистической партии. Он также известен, как яростный борец с коррупцией. Помимо коммунистических идей Си Цзипьпин отстаивает и проведение экономических реформ, приближенным к устоям капитализма. Посему в Китае, несмотря на коммунизм и строгую идеологию, всё же имеется частная собственность. Многочисленные китайские компании развивают бизнес в сотнях государствах планеты.

Но всё же у Си Цзиньпина и полным-полно критиков, считающих его за абсолютного монарха, стремящегося к безграничной власти. Самые яростные из ненавистников даже сравнивают его с Мао Цзэдуном. Возможно, некоторую критику и правда стоит воспринимать всерьёз. Несмотря на то, что Россия и Китай были и остаются союзниками, иногда всё же следует называть вещи своими именами. Власть Си Цзиньпина действительно очень крепка, и многие аспекты его политики заставляют задуматься об истинных замыслах этого человека.



Стоит сразу опровергнуть все суждения о якобы маоизме Си Цзипьпина. Ни он, ни его отец, особо не поддерживали жестокого диктатора, едва не уничтожившего весь Китай в 60-е годы. Более того, отец нынешнего председателя Си Чжюньсюнь был арестован по подозрению в измене.

При маоистской тирании доставалось не только якобы «предателям отечества», но и их семьях. Примерно так же (если не хуже) происходило и в Северной Корее. Посему отца Си Цзиньпина посадили в одну из худших тюрем страны. Самого же нынешнего лидера КПК отправили жить в сельскую местность. Там он пережил настоящие ужасы и кошмары. Более 7 лет Си Цзиньпин провёл в пещере безо всяких условий. Местные последователи Мао над ним страшно издевались, подвергая различным унижениям.



Рост карьеры Си Цзиньпина начался уже в конце 70-х, когда режим чудовища под именем Мао Цзэдун стал порицаемым со всех сторон. В 1974 году нынешний лидер КПК отчётливо понял, что должен идти в политику.

Даже несмотря на то, что его отец находился в тюрьме, юный Си был принят в Коммунистическую партию. В 1975-м он поступил в пекинский университет Цинхуа со специализацией биохимии. Химические науки Си Цзиньпин изучил в совершенстве и стал лучшим из учеников. Уже к концу 70-х годов из заточения вернулся отец нынешнего председателя, и сразу же получил высокую должность в правительстве более «гуманного» лидера Дэна Сяопина. Напомним, что Сяопин был ярым противником Мао и его террористического режима. Хотя и Сяопина нельзя называть либералом. Но никто не забыл про то, что случилось на площади Тяньаньмэнь в 1989-м.

С 80-х годов жизнь Си Цзиньпина начала кардинально улучшаться. Он получал всё новые и новые должности. Победы и удачи преследовали его едва ли не каждый год. Он работал секретарём КПК в разных регионах страны, вице-мэром города Сямынь, заместителем различных крупных деятелей. Си Цзиньпин активно участвовал в политике Китая, командовал экономикой нескольких провинций. Его заслуги перед Поднебесной не раз обсуждались в верховном правительстве. К тому же именно в период 80-90х годов Си Цзиньпин стал серьёзно увлекаться эзотерическими науками. Он в совершенстве изучил восточные боевые искусства и дыхательные практики цигун. Си стал одним из тех, кто активно поддерживал буддистов, в то время как некоторые маоистские сторонники всё ещё продолжали ненавидеть любых «религиозников». С начала XXI века его карьера взлетела ещё выше. Он добился того, что его приняли в центральное Политбюро. Уже в начале века он возглавлял богатейшие провинции Китая. По словам его знакомых и соратников, Си Цзиньпин объявил настоящую войну коррупции среди чиновников. С теми, кто был замешан в связях с криминалом, или втайне подворовывал, он расправлялся самым жестоким образом.



В 2011 году в верховной власти заговорили о Си Цзиньпине, как о будущем главе государства. Тогда он уже успел занять ответственную должность председателя Военсовета КПК, а позднее стал и заместителем председателя партии. И вот в 2012 году Си Цзиньпин наконец-то добился желаемого. Он официально был выбран Председателем КНР и Генеральным секретарём Коммунистической партии. Под его управление попала одна из самых громадных сверхдержав нашей планеты. Едва новоиспечённый председатель только пришёл к власти, он сразу же приступил к реформированию экономики и политическим преобразованиям Китая. Под его руководством были созданы приёмные депутатов, Шанхайские зоны свободной торговли, частные банки, новые программы пенсионного страхования, государственные заповедники и много чего ещё, что свойственно скорее капиталистическому государству, чем стране с преобладанием марксистской идеологии. Он также развернул и масштабную борьбу с коррупцией по всему государству. Чиновники, замешанные в нечестных делах, нередко приговаривались к смертной казни. Нынешний лидер попытался и найти выход в проблеме с перенаселением, введя специальные ограничения для супружеских пар.

Всё шло просто отлично, и Си Цзиньпина можно было бы по праву назвать идеальным лидером Поднебесной. Вот только были в его политике и крайне деспотичные элементы. Во-первых, стоит отметить, что чиновники, казнённые за коррупцию, могли быть попросту подставлены, но это официально конечно же не афишировалось. Ведь СМИ скорее всего подавали только ту информацию, которая была нужна верхам. Во-вторых, по словам критиков, многие китайские компании работают напрямую на генерального секретаря, и фактически являются его «агентами». В-третьих, Си Цзиньпин ввёл жёсткую цензуру, больше отдающую тиранией. Власть критиковать в Китае попросту нельзя. Любая оппозиция приравнивается к врагам народа. Более того, Си Цзиньпин умудрился даже запретить Винни-Пуха из-за того, что его мордочка якобы похожа на его собственную. Хорошо ещё, что китайский лидер не приказал вернуть казнь линчи.

Большая часть людей в Китае расхваливает своего вождя, как только может. Но вероятно, они попросту не имеют другого выхода. Ведь говорить что-то напрямую в Поднебесной категорически запрещается. Если в стране действует столь жёсткая цензура, не исключается и факт того, что многие ужасы попросту скрываются. Например, уйгурские проблемы совсем не афишируются. Но при этом китайские мусульмане заявляют о жутких репрессиях со стороны правящего режима.

Обострились и отношения с США. Недавно Дональд Трамп и большая часть политиков Америки обвинила Китай в умышленном создании коронавирусного оружия. Со своим президентом согласился и Майк Помпео, бывший директор ЦРУ. Си Цзиньпин же отказался от обвинений и яростно упрекнул американцев в несправедливых обвинениях. Но при этом он же и не пустил комиссию из ВОЗ для проверки уханьской лаборатории, из которой, вероятно, мог вырваться тот самый вирус. До сих пор скрывается правда о коронавирусном происхождении. А ведь Си Цзиньпин мог бы вполне раскрыть её общественности. Ситуация создаётся весьма странная. И уже становится неясным, кем же на самом деле является нынешний китайский лидер – очередным «красным императором», думающим лишь о собственной власти, или же народным героем, действительно заботящимся о судьбе страны.