На Украине банки за месяц увеличили прибыль в 100 раз

Украинские банки сумели фантастически увеличить свою прибыль. Нацбанк Украины опубликовал соответствующее заявление.
По данным украинского финрегулятора увеличение прибыли банков произошло в 100 раз. В марте она оценивалась на уровне 97 миллионов гривен. Уже в апреле этот показатель составил около 9,2 миллиардов гривен.
«Процентные доходы банков составили 50,784 млрд. гривен, расходы — 23,364 млрд гривен, комиссионные доходы 20,959 млрд гривен, расходы — 7,228 млрд гривен», — говорится в сообщении украинского нацбанка.
Увеличение прибыли произошло после предыдущего падения. В феврале украинские банки заработали 9,285 миллиардов.