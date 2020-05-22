На Украине банки за месяц увеличили прибыль в 100 раз

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22 мая 2020, 20:20 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Нацбанк Украины

фото: pixabay.com

Украинские банки сумели фантастически увеличить свою прибыль. Нацбанк Украины опубликовал соответствующее заявление.

По данным украинского финрегулятора увеличение прибыли банков произошло в 100 раз. В марте она оценивалась на уровне 97 миллионов гривен. Уже в апреле этот показатель составил около 9,2 миллиардов гривен.

«Процентные доходы банков составили 50,784 млрд. гривен, расходы — 23,364 млрд гривен, комиссионные доходы 20,959 млрд гривен, расходы — 7,228 млрд гривен», — говорится в сообщении украинского нацбанка.

Увеличение прибыли произошло после предыдущего падения. В феврале украинские банки заработали 9,285 миллиардов.