«Ковидный» конфликт. Япония не доверяет Поднебесной и винит её во всех грехах

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22 мая 2020, 20:09 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Коронавирусная ситуация в Японии постепенно улучшается. Хоть газеты и упоминают про возможную вторую фазу распространения болезни, это всё ещё не подтверждённые факты, больше похожие на обычные домыслы.

Вполне вероятно, что вирус уже начинает угасать, и в скором времени он вовсе исчезнет с лица планеты. Но всё же министр экономики Японии Нисимура убеждён, что вторая волна близко и необходимо к ней готовиться.

Страна Восходящего Солнца наиболее эффективно противостояла вирусной атаке. Потому им и удалось избежать массовой смертности и быстрого распространения заразы. Япония отлично выдержала и все политические испытания, сохранив лицо и достоинство. Несмотря на конфликт из-за азартных игр, у власти удержался и премьер-министр Синдзо Абэ. Он заявил, что пока коронавирус всё ещё на территории государства, он не уйдёт со своего поста.

Стоит отметить и серьёзное обострение антикитайских настроений. В Японии Поднебесную не обвиняет разве что только ленивый. Большая часть людей полагает, что Covid-19 – исключительно китайское супероружие. Уханьскую лабораторию там называют «гнездом зла». Того же мнения и многие японские фармакологи. Враждебность усилилась не только по отношению к власти Си Цзиньпина, но и ко всем представителям Поднебесной. «Китай заплатит за это», - нередко слышатся фразы из уст местных жителей.

На сегодня в Японии зафиксировано 16 424 заражённых коронавирусной инфекцией. 777 человек умерли, и в основном это пожилые люди или те, у кого имеются патологии. В список умерших входят и люди с побочными серьёзными заболеваниями. 12 672 пациента успешно вылечились. Сами японцы искренне благодарят своих медиков за работу. Они болеют и за местных учёных, которые сейчас отчаянно трудятся над вакциной и проводят тестирование.