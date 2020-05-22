Каким будет ответ Китая на экономические угрозы США

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22 мая 2020, 13:32 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Спад экономики КНР в первом квартале, связанный с распространением коронавируса, и меры США по ограничению экспорта и внешних инвестиций стали серьезным вызовом для руководства Компартии. Созыв заседаний сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и параллельного консультативного органа власти должен продемонстрировать, что вирус в основном побежден, и ситуация нормализуется.

Главными темами для обсуждений, как ожидается, станут экономические последствия инфекции и меры, которые предлагает правительство для того, чтобы справиться с ними. Дебаты будут проходить на фоне обвинений в адрес Пекина, выдвинутых Вашингтоном.

Накануне открытия китайских сессий Сенат США принял билль о наказании компаний, которые котируются на американских биржах, но нарушают правила отчетности, действующие в Америке. Мера направлена, прежде всего, против фирм Поднебесной. Полторы сотни из них с капитализацией свыше 1,2 трлн долл. зарегистрированы в США. Законопроект, который должен получить одобрение президента и Палаты представителей, может стать препятствием на пути проникновения китайского капитала в Америку.

По мнению издания South China Morning Post, несмотря на обвинения и угрозы Трампа и Пентагона, парламент вряд ли объявит о каких-то важных сдвигах во внешней политике, а, скорее, сосредоточит внимание на социально-экономических проблемах. Одной из самых сложных проблем, которые нужно решать руководству, - это создание рабочих мест для десятков миллионов людей, оставшихся без заработка из-за карантина.

Согласно прогнозам главного экономиста по Китаю в корпорации ING Айриса Пана, Пекин может объявить пакет стимулирующих мер в размере от 4 до 6% ВВП. В денежном выражении это составляет примерно от 560 до 840 млрд долларов.

В международном плане китайское руководство способно активизировать экспортно-импортные операции. Возможно, это и станет неким ответом Соединенным Штатам.

«Конечно, тут легких решений не предвидится. Но у Китая есть свой макроэкономический регион – Юго-Восточная Азия, Центральная Азия, Латинская Америка. Думаю, Европа давление США на Китай не поддержит. Ей нужны инвестиции и технологии Китая. Поэтому связи КНР с ЕС будут развиваться вопреки желанию Вашингтона», - подчеркивает руководитель Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

Конкретные данные об экономических планах правительства озвучит в ближайшее время в своем докладе глава правительства КНР Ли Кэцян.