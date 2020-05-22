Угроза вымирания. Коронавирусная ситуация в Кении

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22 мая 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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На сегодня в Кении зафиксировано 1109 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 375 человек вылечились. Умерло уже 50 пациентов, и среди них пока пожилые люди или те, у кого слабый иммунитет, но положение вполне может ухудшиться в любое время. Ведь должного уровня здравоохранения на территории Кении просто нет.

Недаром ведь эта страна причисляется к «державам третьего мира». Уровень бедности здесь просто колоссальный. Нет работы, нет должного уровня зарплат, расходы намного превышает доходы граждан. Ещё в конце марта в этих местах вовсю били тревогу по поводу распространения инфекции. Властям пришлось пойти на крайние меры, ввести комендантский час и всевозможные ограничения. По словам, российских туристов, застрявших в Кении ещё ранней весной, общая обстановка там уже тогда была весьма плачевной.

Отношение к коронавирусным больным там крайне враждебное. У многих людей сдавали нервы. Люди бояться приближаться друг к другу даже на метр. Нищета, голод, экономический кризис и ещё неизвестная болезнь из Китая – всё это обрушилось на кенийцев, подобно метеоритному дождю. Пока что вирус распространяется слишком медленно, во всяком случае, так говорят официальные данные. Но если всё пойдёт не по плану, и если Covid-19 продолжит своё шествие дальше – огромной смертности уже будет не избежать. В Кении и без коронавируса полным-полно разных заболеваний, от которых сотнями погибают люди. Всему виной – безответственное отношение властей к собственному населению. Дикие нравы ещё далеко не исчезли из этих стран, и едва ли они уйдут в ближайшие столетия.