При помощи США у Палестины отберут часть территории для Израиля

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22 мая 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

Палестинцы крайне негативно отреагировали на предлагаемую американским президентом Дональдом Трампом «сделку века», по которой часть палестинской территории должна отойти Израилю. Слабый мир, который был между государствами, начал разваливаться. Ситуацию усложнил приезд в Израиль госсекретарь США Майк Помпео. Он надеется на заключение «сделки века» в ближайшее время.



Палестинский лидер Махмуд Аббас отказывается не только от сделки, но и соглашения по безопасности с Израилем.



Конфликт имеет долгую историю. Его истоки начинаются ещё с библейских времён. Но чётко он обозначился после Второй Мировой войны. ООН создала на территории Палестины новое государство – Израиль. Арабские государства не согласились с этим, и объявили еврейскому государству войну. Под давлением США Палестина вынуждена была подписать мир.



Единственным путём решения вопроса является договорённость о совместном пользовании территорией. Однако США такой план не устраивает. Международное право нарушается, и прав остаётся тот, кто сильнее. Палестина начинает готовиться к серьёзному военному конфликту. Возможно, для смягчения конфликта придётся вмешаться российской стороне и другим мировым державам.



