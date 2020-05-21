На Украине проверят телеканал, который показал Украину без Крыма

СБУ пожаловалась на ТСН. Украинский телеканал показал карту, на которой полуостров не входит в состав Украины.
Жалобу украинские спецслужбы направили в киевский нацсовет по теле- и радиовещанию. Скандальная для Украины карта появилась в эфире ТСН. В одном из новостных сюжетов про обвал цен была показана карта Украины без Крыма.
«Указанный факт является признаком нарушения требований пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", согласно которым телерадиоорганизация обязана соблюдать законодательство Украины и требования лицензии и распространять объективную информацию», — сообщила пресс-служба телерегулятора: «По результатам проверки Национальный совет примет законодательно обоснованное решение».
Сообщается, что проверка будет проведена после карантина.
Ранее в скандал попадал телеведущий Савик Шустер. В эфире его передачи "Свобода слова" Украина также была показана без Крыма.