На Украине решили не платить долги

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21 мая 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Владимир Зеленский на фото Globalluckpress/ Danil Shamkin

Украина откладывает выплату по долгам до конца года. Таким было решение официального Киева. Решение приостановить выплаты по долгам содержится в нормативном правовом акте. Он внес изменения в одну из статей «О государственном бюджете».

Документ был принят Верховной Радой. Парламент приостановил одну из норм бюджетного кодекса Украины. В ней отменяется бесспорное списание денег на основании решения судов.

Приостановка выплат сохраняется до 1 января следующего года. Судя по всему, команда Зеленского окончательно запуталась в финансах. Конец прошлого года был завершен с финансовым скрипом. У новых властей закончились деньги.