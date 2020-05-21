На Украине решили не платить долги

Украина откладывает выплату по долгам до конца года. Таким было решение официального Киева. Решение приостановить выплаты по долгам содержится в нормативном правовом акте. Он внес изменения в одну из статей «О государственном бюджете».
Документ был принят Верховной Радой. Парламент приостановил одну из норм бюджетного кодекса Украины. В ней отменяется бесспорное списание денег на основании решения судов.
Приостановка выплат сохраняется до 1 января следующего года. Судя по всему, команда Зеленского окончательно запуталась в финансах. Конец прошлого года был завершен с финансовым скрипом. У новых властей закончились деньги.