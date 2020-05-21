Избавление от невзгод. Коронавирусная ситуация в Хорватии улучшается

Аргументы Недели → В мире 13+

21 мая 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Что только ни обрушивалось на Хорватию в этом тяжёлом 2020 году. То коронавирусная пандемия, то страшное землетрясение, то ссора с китайцами на Суперлиге.

Но все эти испытания страна выдержала вполне благополучно. И вот теперь жизнь потихоньку возвращается на прежний уровень. Карантинные меры на территории Хорватии начали постепенно снимать ещё в конце апреля. Сейчас власти уже вовсю рассуждают о грядущем туристическом сезоне. Правительство надеется на стабильный поток туристов из разных стран. Уже с 14 июня все иностранные туристы могут спокойно посещать Хорватию. Но некоторые меры предосторожности всё-таки сохранятся. Для российских туристов радости не слишком много. Они смогут попасть в эту страну, как минимум, к окончанию лета.

Хорваты давно успели устать от коронавирусной пандемии. Им всегда претили любые ограничения и запреты. И вот сейчас они уже могут позволить расслабиться. Всё худшее позади. Впереди – новая жизнь и новые перспективы. Многие жители говорят, что мир уже никогда не станет прежним из-за пандемии. Предстоит немало тяжёлой работы по восстановлению мировой экономики. Это касается и экономики самой Хорватии. На данном этапе в этой стране 2237 заболевших. Почти 2000 человек успешно вылечились от коронавируса. 97 пациентов умерло от осложнений, и в основном это очень пожилые люди. Большая часть больных переносила инфекцию в лёгкой или бессимптомной форме. Редко кого приходилось отправлять на ИВЛ.