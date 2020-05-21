Бразилия почти вышла на уровень США по коронавирусу

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21 мая 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

Антикоронавирусная месса на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Новая вспышка коронавируса уже почти сравняла Бразилию с Соединенными Штатами. Таковы данные ресурса Worldometer.

Накануне в Бразилии врачи диагностировал 21 472 новых случая коронавирусом. До сих пор подобное количество заболеваний за сутки регистрировалось только в США.

На долю Соединенных Штатах приходится примерно треть всех заболеваний. Каждый день американские врачи устанавливали 25 — 20 тысяч новых случаев коронавируса. Но сейчас, такое ощущение, что COVID-19 начал отступать. Накануне там было выявлено только 22 140 новых диагнозов.

Сейчас тройка лидеров по коронавирусу на планете выглядит следующим образом: США, Россия, Бразилия. Сейчас в России известно о 317 554 случаев коронавируса. В Бразилии это количество на уровне 294 152. Но при нынешних темпах Бразилия может выйти на второе место.

В России количество новых диагнозов в среднем теперь около 8 тысяч. И кривая новых заболеваний ползет вниз. В Бразилии наоборот. График резко устремился вверх. Вчерашние 21472 новых диагноза этому подтверждение. При таких темпах Бразилия займет второе место в коронавирусной статистике уже на следующей неделе.