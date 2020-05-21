Чета Зеленских разослала мировым лидерам вышитые рубахи, в том числе несуществующему «президенту Канады»

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21 мая 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

president.gov.ua, вышиванки

На сайте украинского лидера Владимира Зеленского появилось сообщение о том, что президент и первая леди отправили традиционные украинские вышитые сорочки в подарок лидерам разных стран.

"Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германия, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран", – говорится в сообщении.

Формально лидером Канады является королева Великобритании Елизавета II, в стране ее представляет генерал-губернатор, должности президента в этой стране не существует.

"В Германии, исходя из этого сообщения, подарок получил только президент Франк-Вальтер Штайнмайер. В качестве "первой леди" в послевоенной Германии фигурирует жена федерального канцлера, а не президента. Впрочем, супруга Ангелы Меркель сложно назвать леди", — пишут СМИ.

Через какое-то время сообщение исправили: президентов заменили на лидеров и убрали упоминание первых леди.