Вашингтон и Пекин обмениваются экономическими санкциями

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21 мая 2020, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

США используют новые формы давления на Китай. Ряд китайских компаний уже получили запрет на использование американских технологий в своём производственном процессе без специального разрешения Министерства торговли Америки. Спор между государствами негативно скажется в первую очередь на потребителях.



Сенат США в ближайшее время намерен рассмотреть закон о запрете размещения акций китайским компаниями на американских биржах. Согласно закону, компании обязаны доказать свою непричастность к иностранным правительствам.



Столкновение двух стран переходит на технологический уровень. Президент США продлил запрет для американских компаний на применение телекоммуникационного оборудования, представляющего угрозу национальной безопасности.



Новые правила заставили ряд компаний по всему миру отказаться от сотрудничества с китайскими производителями. К примеру, крупнейший тайваньский изготовитель полупроводников TSMC остановил поставки своей продукции в Китай.



Пекин пообещал принять ответные меры. Власти КНР внесут ряд американских организаций в список «неблагонадёжных компаний». Китай приостановит в ближайшее время закупку самолётов Boeing. Ранее Поднебесная закупала по сто самолётов в год. Если китайское правительство введёт ответные санкции, американский бизнес потеряет порядка 36 миллиардов долларов.



